تهديد أم تزييف؟ القصة الكاملة لحبل المشنقة الذي وجده والاس في مرآب سيارته

أحدثت قصة حبل المشنقة الزائف ضجة في المنصات الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بدأت أحداثها عندما وجد سائق سباقات ناسكار الوحيد من أصول أفريقية بابا والاس حبل مشنقة معلقا في مرآب سيارته.

"نشرتكم" (2020/6/25) تابعت القضية، فبسبب دلالات حبل المشنقة في أميركا المتعلقة بعمليات الشنق التي كان يعاقب بها البيض عبيدهم عند فرارهم خلال القرنين الـ18 والـ19 في الولايات المتحدة دفعت هذه الحادثة شركة ناسكار إلى إصدار بيان استنكرت فيه ما وصفته بهذا الفعل الشنيع وسط الأحداث الجارية في الولايات المتحدة.

وحظي المتسابق بابا والاس بتضامن عالمي بعد الحادثة، أما زملاؤه فأقاموا مسيرة على حلبة السباق خلفه وهو يتصدر المسيرة في سيارته، ولم يتوقع أحد حجم الضجة الإعلامية وحملات التضامن التي شهدتها قضية والاس، مما دفع مكتب التحقيقات الفدرالي إلى إرسال 15 عنصرا للتحقيق في الحادثة، ليتبين لاحقا خلال التحقيقات أن حبل المشنقة ما هو إلا حبل باب المرآب الموجود في مختلف الحلبات، وهو موجود على باب مرآب والاس قبل أكثر من عام على تسليمه هذا المرآب في الحلبة بحسب بيان مكتب التحقيقات، الأمر الذي دفع شركة ناسكار إلى توضيح الالتباس والخطأ الذي حصل، مبينة أن والاس لم يكن ضحية لجريمة كراهية كما صرحت الشركة سابقا.

هل هو تحايل؟

ورغم ذلك وفي مقطع لقي انتقادات حادة على وسائل التواصل فإن بابا والاس ظهر يوم أمس في مقابلة على قناة "سي إن إن" وهو يؤكد أن ما لديه من أدلة تثبت قطعا أن ما كان فوق سيارته هو حبل مشنقة.

ولقي والاس موجة انتقادات واسعة لما وصفه النشطاء بالتحايل لتسييس القضايا من قبل الإعلام الأميركي المنحاز للحزب الديمقراطي على حد تعبيرهم، كما انتقدوا استمرار تغطية وسائل الإعلام الأميركية مثل "سي إن إن" الخبر على أنه حبل مشنقة حتى بعد بيان مكتب التحقيقات الفدرالي وعشرات المقاطع المصورة لحلبات ناسكار التي فيها نفس الحبل والتي يعود تاريخ بعض منها إلى سنوات.

الإعلامي شارلي كيرك قال إن "بابا والاس مخادع ومعتد بنفسه، نشر الكذبة واستمر بنشرها، وها هو الآن يرفض الحقيقة، ووسائل الإعلام ما زالت تغطي كذبه، هو وكل من غطى على كذبته وخضع لها عليه أن يستقيل من الحياة العامة".

أما الصحفية مولي هيمينغواي فقالت إن "القصص المفبركة بدأت تبدو جرائم كراهية حقيقية موجهة ضد قاعدة ترامب الشعبية الذين يلامون ويُهاجَمون جميعا عند كل قصة مفبركة كهذه".

وكتب مرشح الكونغرس جاي تي لويس "يبدو أن القصة مفبركة، المصيبة أن جرائم الكراهية تحدث بالفعل، وعندما يقوم أشخاص كالممثل جيسي سموليت وبابا والاس بتلفيق القصص فإن ذلك لا يؤذي إلا ضحايا جرائم الكراهية الفعليين".

في المقابل، كتب الناشط جيمز كوني قائلا "كنت أتمنى أن أرى هذا الغضب موجها نحو العنصرية، سواء كان حبل المشنقة حقيقيا أم لا، هذا لا يغير الواقع الذي تطغى عليه العنصرية".