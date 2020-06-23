قالوا إنه نسخة قديمة من أندرويد.. جدل في المنصات حول نظام تشغيل آيفون الجديد

أعلنت شركة آبل الأميركية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن بث مؤتمرها السنوي للمطورين بشكل افتراضي دون حضور، بسبب تفشي فيروس كورونا، وانطلق مؤتمر "دابليو دابليو دي سي" (WWDC) مساء أمس في ثوب جديد.

نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/23) رصدت مؤتمر آبل، الذي يمتد 5 أيام وأعلنت خلاله عن العديد من الإصدارات الجديدة، بما فيها أنظمة التشغيل والترقيات الجديدة للأجهزة.

وقالت آبل إن الوضع الصحي الحالي تطلب ابتكار شكل جديد للمؤتمر، من خلال تقديم برنامج كامل يتضمن عرضا وجلسات عبر الإنترنت، وهو ما يوفر تجربة جديدة تعليمية رائعة لمجتمع المطورين في مختلف أنحاء العالم.

وأزاحت آبل الستار خلال مؤتمرها الافتراضي عن نظام تشغيلها الجديد "آي أو إس 14″، والذي يسمح بترتيب وتنظيم جميع التطبيقات. وتأتي الميزة الجديدة بأكبر تغيير على الشاشة الرئيسية منذ سنوات، حيث أتاحت آبل إضافة الأدوات إلى شاشة الهاتف لتكون جنبا إلى جنب مع تطبيقات المستخدم، كما أنه يمكن إضافة الأدوات وتخصيصها بسهولة.

وأضافت آبل خاصية "صورة في صورة"، التي يمكن بها تمرير مقاطع الفيديو فوق التطبيقات وتعديل حجمها وسحبها إلى جانب الشاشة لمتابعة اللعب في خلفية الهاتف.

ولقي نظام تشغيل آيفون الجديد تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث ترى المبرمجة فريا لوبو أن النظام الجديد جاء بنسخة مشابهة للنظام المنافس أندرويد، فغردت "عذرا ولكن نظام التشغيل آي أو إس 14، هو حرفيا مثل نظام أندرويد لعام 2011".

بينما قال المغرد آن، إن ما قدمته أبل في نظام آيفون الجديد كان موجودا منذ 11 سنة على نظام أندرويد، فكتب "آبل أعلنت للتو عن الويدجت لنظام التشغيل أي أو إس 14، في المقابل نظام أندرويد يدعم الويدجت منذ عام 2009، أي قبل 11 سنة".

وبارك المختص في تطوير الحلول الرقمية عبد الملك الثاري المميزات التي قدمها النظام الجديد لآبل، وتمنى أن تكون أوسع، فكتب "تعلن آبل عن خاصية مفاتيح السيارة الرقمية في نظامها الجديد لفتح السيارة وتشغيلها من الآيفون مباشرة، وأول سيارة ستدعمها هي بي إم دبليو لعام 2021، وسيتم إصدارها الشهر المقبل. جميل جدا هذا التحول الرقمي.. ليتها ممكنة عن طريق أي سيارة تحتوي على نظام أبل كار بلاي، وبإعدادات معينة".

أما حساب آبل ديلز فأكد على تميز أنظمة آبل، وقال "ليس دفاعا عن آبل ونظامها الذي لا يوجد له مثيل!! البعض يقول خاصية الودجت في الشاشة الرئيسية مقتبسة أو موجودة في نظام الأندرويد!! لكن آبل عندما تضيف ميزة، تجعلها أفضل وأكثر عملية في نظامها عن الأنظمة الأخرى، الأمر ليس تقليدا ولكن هو التميز في العطاء".