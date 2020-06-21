لتسريبه معلومات سرية.. ترامب يتوعد بولتون بدفع الثمن باهظا

تصدر وسم جون بولتون الترند الأميركي بعد رفض قاض فدرالي منع نشر كتابه، لكن لماذا يسعى ترامب لحظر كتاب بولتون؟

"نشرتكم" (2020/6/21) رصدت وسما يحمل اسم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي كان من الوسوم المتفاعلة على الترند الأميركي، وذلك بعد رفض قاض فدرالي في واشنطن طلب البيت الأبيض منع نشر كتاب بولتون الذي يوثق من خلاله تجربته في العمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعلل القاضي قراره بذريعة أن البيت الأبيض لم يتمكن من إثبات أن حظر الكتاب يمثل الطريقة المناسبة لمنع حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه رغم أن سلوك بولتون يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي على حد قوله.

بدوره، قال ترامب إن القاضي كان ذكيا وممتعضا مما قام به بولتون، وإن بولتون خرق القانون بنشر معلومات سرية، ويتوجب عليه دفع ثمن باهظ.

تفاعلات وانتقادات

الصحفي زيد بنجامين تداول مقاطع من كتاب جون بولتون المسرب مترجما إلى العربية، وقال إن الجزء الخاص بكيفية تعامل إدارة ترامب مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من الكتاب المقبل لجون بولتون بعنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث" سيصدر في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت صورة إحدى الصفحات المنشورة إلى أن بولتون نصح بأن يقوم السعوديون بنشر الحقائق على الفور في قضية مقتل خاشقجي، وأن كوشنر وافق على الفكرة، وأن ترامب دافع عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد جريمة قتل خاشقجي، لصرف الانتباه عن الجدل الناشئ بشأن تورط ابنته إيفانكا باستخدام بريدها الخاص في الأعمال الحكومية.

حساب علياء القحطاني رد قائلا "مهما مضى ستبقى هذه القضية ورقة ضغط تستخدمها أميركا أو أي دولة أخرى للابتزاز متى ما شاءت، بالضبط كقانون جاستا".

وعن كتاب بولتون، غرد الأكاديمي عبد الله الشايجي قائلا "تحدي ترامب للقانون كما كشف كتاب بولتون، واستغلاله منصبه وصلاحيات الرئيس وحتى تجاوزها بغطاء من أغلبية التابعين الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين أنقذوه من العزل بعد إدانته بتهمتين في مجلس النواب والتكسب السياسي لإعادة انتخابه يذكّران بتصرفات قادة أقرب للدول الشمولية كروسيا والصين!".