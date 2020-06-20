حملة تضامن عالمية مع 80 مليون لاجئ عبر العالم

يحيي العالم يوم 20 يونيو/حزيران من كل عام يوم اللاجئ للتذكير بمعاناة اللاجئين والتعريف بأرقامهم وأماكن توزيعهم.

ودأبت المؤسسات الدولية في الأعوام الماضية على إطلاق وسم يوم اللاجئ العالمي بعدة لغات منها العربية والإنجليزية للتعريف بمأساة ملايين البشر اللاجئين حول العالم، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 1% من سكان العالم لاجئون بسبب الحروب والصراعات والفقر، والكثير من هؤلاء اللاجئين هم مواطنو دول عربية مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة على الترند العالمي، إذ قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تغريدة لها إن "أكثر من 40% من اللاجئين هو أطفال دون سن الثامنة عشرة من العمر.. الأمل بمستقبل أفضل حقهم جميعا دون استثناء".

من بين التغريدات التي رصدتها نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/20) تغريدة تركي الرشيد التي قال فيها إن "اللاجئ هو كل من وُجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف".

الناشط السياسي المصري محمد بدران قال "وإن كانت صناعة الحروب وصفقات الأسلحة تعني الكثير لدى حكام العالم، تبقى صناعة السلام هي القيمة الإنسانية والالتزام الأخلاقي الأسمى.. لا للاستثمار فى صناعة الحروب، نعم للاستثمار في صناعة السلام الإنساني، ولمساندة حقيقية لكل الضعفاء من مشردين ونازحين ومهجرين ولاجئين".

أما الصحفي الفلسطيني أيمن عبد فقال إن "70 عاما تمر على هجرة جدي الذي طرد من داره بقوة السلاح الصهيوني المجرم، وهل يظن هذا المحتل أننا ننسى أرضنا وعرضنا ومقدساتنا".