مصريون يتمنون وصول مساعدات السيسي الطبية إلى مصر الشقيقة

أثار إعلان المتحدث العسكري المصري عن إرسال مصر طائرة مساعدات طبية لدولتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا لمساعدتهما في مواجهة جائحة كورونا؛ غضبا وجدلا بين المصريين، الذين لا يجد آلاف منهم الرعاية الصحية.

حلقة "نشرتكم" (2020/6/2) تابعت ردود فعل رواد مواقع التواصل المصرية بعد إعلان المتحدث العسكري في تغريدة له عن "وصول طائرة المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية زامبيا".

وأثار الموضوع ردودا وتعليقات على منصات التواصل، حيث علق الناشط كريم فيصل بسخرية: "الحمد لله مساعدات الحكومة المصرية وصلت أمريكا وإيطاليا والصين والسودان وزامبيا والكونغو و… يا رب توصل لجمهورية مصر العربية الشقيقة".

أما المغرد فادي أحمد فكتب "مصر تقترض الأموال من صندوق النقد الدولي بداعي مواجهة فيروس كورونا، في نفس الوقت ترسل مساعدات إلى زامبيا والكونغو.. قمة التناقض".

الناشطة رانيا عزت قالت "وصول طائرة عسكرية مصرية لتقديم مساعدات طبية إلى الكونغو وزامبيا يعني خصمت من المعاشات والموظفين وإلزام المواطن بالكمامة والغرامات والكمامات مش موجودة ولو موجود أسعارها لا يتحملها المواطن الغلبان.. ومفيش رعاية صحية وأكبر عدد وفيات في أفريقيا.. فوقوا كفاية بقى".