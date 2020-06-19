بعد نشره فيديو مفبركا.. مواجهة جديدة بين ترامب وتويتر ومغردون يشنون ضده هجوما واسعا على المنصات

دخل الرئيس الأميركي في مواجهة جديدة مع تويتر، وذلك بعد نشره فيديو مفبركا يظهر طفلا أبيض يجري وراء طفل أسود خائف، وتضمنت التغريدة نسخة معدلة من فيديو شهير انتشر العام الماضي ونشرته "سي إن إن".

وجاءت ردة فعل شركة تويتر سريعة، فوصمتْ -للمرة الثالثة خلال شهر- تغريدة ترامب بأنها تنتهك سياسات النشر، وأن الفيديو تم التلاعب به، كما نشرت قناة "سي إن إن" توضيحا على موقعها على الإنترنت وغردت تنصح ترامب بأن يكون أفضل وأن لا يسيء للأطفال الأبرياء.

نشرتكم (2020/6/19) رصدت أبرز تغريدات النشطاء ورواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات الأميركية والعالم، والتفاعلات الواسعة مع المواجهة بين ترامب من جهة وتويتر و"سي إن إن" من جهة أخرى.

وقال توني ويبستر في تغريدة له "رئيس الولايات المتحدة نشر مقطع فيديو مزيفا مع نص مفبرك بوضوح، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".

كما علقت سارة كوبر على الموضوع، فكتبت "أظن أن الشكوى من الأخبار المفبركة، بينما تقوم بمشاركة أخبار مفبركة عن أخبار مزيفة، هو المستوى القادم من لعبة الشطرنج الرباعية الأبعاد".

أما جول مورغان فكتبت "دونالد ترامب هو الوحيد الذي سيستخدم الأطفال الأبرياء في إعلانات حملته الانتخابية.. يا للعار".

من جانبه، وصف نيكولاس كريستوف دعاية ترامب "بالستالينية" المدمرة للبلاد، "إذن الرئيس ترامب يتهم مؤسسات إخبارية بأنها مفبركة.. هو نفسه يروج لفيديو مفبرك ومتلاعب به. لم تعرض سي إن إن هذا المقطع وهذا العنوان المتعلق بطفل عنصري.. أخشى أن أتباع ترامب سيصدقون دعايته الستالينية المدمرة لأميركا".