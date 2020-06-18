تطور وجدل بمواقع التواصل.. تغريدات صوتية بتويتر واتهامات لفيسبوك بتقييد الحريات

طوّر موقع تويتر خاصية جديدة تسمح بنشر تغريدات صوتية، بينما لا يزال الجدل مستمرا في منصة فيسبوك بشأن مساحة الحريات المتاحة فيها.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/18) تابعت إعلان منصة تويتر عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين نشر تغريدات صوتية، كما رصدت الجدل المثار حول الحريات على منصات التواصل.

وقد أعلن موقع تويتر عن خاصية جديدة تتيح للمستخدمين نشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية. وفي مرحلتها التجريبية أعلنت المنصة إتاحة هذه الخاصية تدريجيا لمستخدمي تطبيق تويتر على أجهزة آبل، على أن تتوسع لتشمل باقي المنصات وأنظمة التشغيل مستقبلا.

وفي تصريح لها، قالت مصممة المنتجات في تويتر مايا باترسون إنه "في بعض الأحيان، لا يكفي 280 حرفا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة".

الحرية وفيسبوك

وفي السياق ذاته، ما زال الجدل مستمرا حول مساحة الحريات في منصة فيسبوك، حيث قارن كثير من الحقوقيين ومناصري الحريات بين مواقف فيسبوك في تطبيق سياساته بين المتنفذين والناشطين، خاصة موقف الشركة من منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اتُهم بأنه يروج فيها للعنف، وقد رفض فيسبوك وضع تنبيه عليها أسوة بتويتر، بدعوى أن ذلك حجر على حرية التعبير.

وقد قارنوا ذلك بحذف فيسبوك حسابات حقوقيين وناشطين وصحفيين مؤيدين للربيع العربي في الشرق الأوسط، في بلدان كثيرة منها تونس وفلسطين وسوريا.

وفي سوريا، اتهم نشطاء فيسبوك بحذف كثير من حسابات الناشطين ومقاطع فيديو لمظاهرات السويداء الأخيرة، واتهموا شركة تابعة للنظام باستخدام نظام حماية الملكية في فيسبوك لادعاء امتلاك مقاطع المظاهرات التي نشرها النشطاء، بهدف دفع فيسبوك إلى حذفها.

وكان ناشطون فلسطينيون قد اتهموا فيسبوك سابقا بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وأطلقوا حملة على منصات التواصل تهدف إلى إيقاف ما وصفه بعضهم بحملة السياسات والممارسات العنصرية التي يمارسها فيسبوك ضد القضية الفلسطينية وداعميها، ومنها إغلاق حسابات وحذف محتوى. ودعا بعض الناشطين إلى تخفيض تقييم تطبيقات فيسبوك في متجري غوغل وآبل.