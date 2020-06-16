مشهد تمثيلي فضحه وجود الكاميرات والميكرفونات.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على شاب أصيب بحادث

أثار مقطع فيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل، بعد تداول وسائل إعلام مصرية مقطعا له أثناء جولة تفقدية وهو يتوقف بسيارته للاطمئنان على شاب أصيب في حادث.

الغريب في المقطع أن الكاميرات كانت حاضرة وموجودة، مع أنه يفترض أن السيسي كان في الشارع لا في مؤتمر صحفي. وقد ظهر السيسي وهو داخل سيارته يحيط به الحرس الرئاسي، بينما يقف الشاب الذي يفترض أنه وقع عن دراجته وهو يضع كمامة ويقف بعيدا عدة أمتار عن السيسي، دون أن تظهر عليه أي علامات للإصابة.

وبدون أن يترجل من سيارته، سأل السيسي الشاب ضاحكا "ها أنت كويس، مش لابسين خوذ ليه"، ثم سأله عن زميله الذي كان يقود الدراجة، والذي ظهر أيضا وهو يرتدي كمامة ولا تظهر عليه أي علامة إصابة أو سقوط.

وما أثار سخرية النشطاء عدا عن وجود الكاميرا والميكرفونات، هو وجود طبيب في نفس الموقف، والذي أجاب أيضا على أسئلة السيسي حول وضع الشاب.

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/16) رصدت تفاعل النشطاء على المنصات المصرية مع الفيديو المتداول للسيسي، إذ عبروا عن استغرابهم وسخريتهم من هذا المشهد التمثيلي المفضوح الذي يلجأ إليه الرئيس للتغطية عن تقصير نظامه في مواجهة فيروس كورونا الذي فتك بآلاف المصريين، أو عن تضييع حقهم في مياه النيل.

واستغرب الناشط مصطفى تركي من عدم إغلاق الشارع أثناء مرور السيسي كما هو متعارف في مثل هذه الحالات، فكتب "الرئيس السيسي كان في جولة في الشارع مع الكاميرات والميكرفونات.. وبالصدفة لقي شابا واقعا على الأرض، مع أن الشوارع تُقفل عند مرور شخصية سياسية، فتوقف واطمأن عليه بنفسه، وعمّ الضحك جميع أركان الطريق".

بدوره، أكد الحقوقي بهي الدين حسن أن مثل هذه المقاطع المصطنعة لا تعيد الثقة المتداعية حسب قوله، فغرد "دليل قلق كبير يتوهم أن الإفراط في مثل هذه المشاهد المصنوعة يساعد على تحسين ثقة المصريين المتداعية فيه، وفي أصعب لحظة يمرون بها خلال سنواته السبع الماضية، حيث تتجسد أمامهم مدى مرارة وقسوة الحصاد في الصحة والاقتصاد والمياه قبل السياسة".