غضب وسخرية.. أحمد موسى يدعو لتحرير الشعب التونسي وحل البرلمان!

أثارت تصريحات للإعلامي المصري أحمد موسى موجة من السخرية على مواقع التواصل التونسية، بعدما دعا إلى ما سمّاه تحرير شعب تونس من الإخوان وحل البرلمان التونسي.

"نشرتكم" (2020/6/14) تابعت هذه التصريحات التي تأتي في ظل حملة إعلامية تشنها وسائل إعلام سعودية وإماراتية ومصرية ضد البرلمان التونسي ورئيسه راشد الغنوشي.

ومن أبرز المعلقين على حديث الإعلامي المصري، نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الذي كتب، "إعلامي" مصري تافه -حسب تعبيره- لا تعطوه أكثر من حجمه، ولا تحققوا حلمه في النجومية، فهو يعرف جيدا أن وضع بلادنا، على عِلّاته وبكل أمراضه، حلم له ولغيره في المستقبل البعيد. كل التضامن مع ضحايا القمع والاستبداد في أرض المحروسة.

بدوره، قال الكاتب الصحفي أبو لِبابة سالم "أبواق السيسي والإمارات تحرض على الفوضى في تونس وتدافع عن حق التونسيين في التظاهر وقلب النظام.. هذه الفاشيات لو يتظاهر فيها شخص سيرمونه وراء الشمس.. تونس الديمقراطية والحرية مزعجة للأنظمة الفاشية التي تستبيح شعوبها".

أما الناشط السياسي ابن حمد شرف الدين فقال، "هذه قناة تمولها الجهات الرسمية المصرية، وهذا "الإعلامي" لا ينطق إلا برضى المخابرات المصرية. ويفترض أن تعبر السلطات الرسمية التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بدرجة أُولى عن موقفها من هذا التدخل الأخرق والصادم في الشؤون الداخلية التونسية من طرف أجهزة مصرية".

وأضاف أن البرلمان التونسي مؤسسة سيادية منتخبة، وإذا ما قُدر لتغيير ما أن يقع فيها.. أو في غيرها من مؤسسات الدولة، فبإرادة داخلية معبرٍ عنها ديمقراطيا، وليس عبر أيادٍ مرتزقة وعميلة لنظام استبدادي ومجرم.

وكتب الصحفي التونسي سعيد الزواري، "يبدو أنه لا أمل في الحكومة ولا في الأحزاب ولا في المجتمع المدني ولا الهياكل المعنية.. تحطو في حجمو (لقد وضعت أحمد موسى في حجمه) هو وبعض من الإعلام الخارجي الى (الذي) يحرض بطريقة مباشرة ضد النظام" الديمقراطي في تونس.