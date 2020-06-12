إخفاء قسري وسحب الجنسية واستخدام قوانين الإرهاب.. آلاء الصديق تروي قصة والدها المعتقل بالإمارات

نشرت الباحثة الإماراتية آلاء الصديق مقطع فيديو عبر تويتر أشارت فيه إلى أن المحاكمة التي تعرض لها والدها محمد عبد الرزاق المعتقل بسجون الإمارات غير عادلة، وشددت على براءته.

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/12) رصدت تفاعل مغردين على وسم-أفرِجوا عن معتقلي الإمارات، بعد رواية آلاء الصديق عن والدها، وقد تفاعل الكثير من المغردين وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في الإمارات.

وعبرت آلاء عن خشيتها ألا يخرج والدها بعد انتهاء فترة حكمه التي تمتد 10 سنوات إذا ما استخدمت الإمارات قوانين الإرهاب.

كما كشفت عن تعرض والدها للاختفاء القسري والتعذيب في السجون الإماراتية، وسحب الجنسية منه ومن زملائه، كما ناشدت المؤسسات الحقوقية بالمساهمة في الإفراج عن معتقلي الرأي.

وأعاد الناشطون تداول فيديو قديم للصديق علق فيه على قرار سحب الجنسية منه ومن ستة مواطنين إماراتيين آخرين، ووصفه بأنه إجراء جائر.

وعلق المعارض الإماراتي حميد النعيمي بالقول إن الصديق يجب أن يكرم لا أن يعتقل، فكتب "كم خير قد حجب بسجن أمثالك يا شيخنا محمد عبد الرزاق الصّديق، هنا الشيخ متحدثاً قبل اعتقاله عندما أخبر بسحب جنسيته بدون وجه حق، الشيخ الصديق عالم شرعي، خطيب، عامل في العمل الخيري، لو كان في غير الإمارات لكرِم!".

أما محمد بن صقر فقد اعتبر أن ما تعرض له الصديق كذب وتلفيق، فغرد "الشيخ محمد الصديق سحبت جنسيته ظلماً وعدوانًا دون إجراءات قانونية، سحبت أوراقه الثبوتية بما فيها رخصة القيادة والبطاقة الصحية، وبعد أشهر لفقوا له ولرفاقه من دعاة الإصلاح تهمة محاولة الانقلاب عندما عجزوا عن مقارعتهم بالحجة، أكمل الآن 8 سنوات في السجن".

وعبر الناشطة السعودية علياء الحويطي عن سعادتها بحديث ابنة الصديق عن معاناة والدها، فكتبت "جميل يا آلاء كم أنا سعيدة أنك تحدثت أخيراً، وأشد على يدك، استمري، لا تصمتي ولا تجعلي أحدا يخبرك أن الصمت فضيلة في الحق، الله يفرج عن والدك وجميع الصالحين والمظلومين".

ويرى المغرد اليمني سعيد باوزير أن اعتقال الصديق شهادة له، وهذا هو حال البلدان العربية، فكتب "كان من الأفضل لحكومة الإمارات الاستفادة من عقله ونجاحه، هذا ما تفعله الإمارات بمواطنها الناجح وذوي الشهادات، فكيف يكون هنالك من ينكر انتهاكاتهم في السجون السرية ودعم الإرهاب في اليمن، في زمني وفي وطني العربي تثبت مصداقية المتدين باعتقاله".