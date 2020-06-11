بعد قتل طفلته دهسا بالجرافات.. والد نورة يروي ما حل به في منطقة عسير السعودية

لقيت الطفلة نورة مصرعها دهسا تحت الجرافات أثناء إزالة تعديات بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير جنوبي السعودية، وقال مغردون عبر تويتر إن الطفلة تعرضت للدهس أثناء نومها في منزلها من قبل الجرافات.

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/6/11) رصدت التفاعل الذي شهده موقع تويتر وتحول إلى غضب عارم في السعودية وخارجها بعد تصدر وسم "تعديات الحرجة تقتل الطفلة نورة" وعبر من خلاله حقوقيون وناشطون عن غضبهم من واقعة مصرع طفلة دهسا تحت الجرافات.

وتقدمت إمارة عسير في بيان لها نشرته على تويتر بالعزاء لأسرة الطفلة، وأكدت أن أمير المنطقة وجه فرع النيابة العامة برصد جميع ملابسات الحادثة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات، وأشار البيان إلى أن الإمارة ستعمل بكل حزم في ضوء نتائج التحقيقات.

وقد روى والد الطفلة ملابسات الحادث في مقطع متداول على منصات التواصل، كما تحدث عن مصادرة ممتلكاته ووثائقه الشخصية من قبل شخصيات نافذة قبل أن يتم هدم منزله فوق طفلته حسب قوله.

ويرى الحقوقي يحيى عسيري أن ما تصفه الحكومة بالتعديات ليس صحيحا وأن التعدي الحقيقي هي قصور ولي العهد، فغرد "إزالات للإحياء في الحرجة وقبله في الطايف ومكة والقطيف وغيرها، ويسمونه تعديا والتعدي الحقيقي هو قصور "مبس" التي بناها في نيوم وأخرج أهلها بالقوة، ويسمي قصوره "مشروعا وطنيا" إجرام وطني وتلاعب بالمسميات واستهتار بأرواح الناس".

واعتبرت الأكاديمية مضاوي الرشيد أن ما حدث للطفلة نورة جريمة لا تغتفر، فكتبت "جرف الأطفال بالسعودية جريمة لا تغتفر وبدل تمكين المعدومين يلجأ النظام السعودي الى أساليب وحشية بحق الطفولة".

وبحث المغرد مرزوق العتيبي في التبرير المنطقي لهذه الجريمة فكتب "أخي المواطن، بوصفك مواطنا -أو من في حكمه- في هذه الدولة، كيف ستبرر لنفسك قبول، والصمت عن هذه الجريمة أخلاقياً، أو سياسياً، أو شرعياً؟".

ويرى الحقوقي يحيى الحديد أن من قتل أطفال اليمن لن يجد حرجا في قتل أبناء وطنه، فغرد "من يقتل أطفال اليمن بدم بارد لن يرحم أطفال بلاده إذا كان وراء ذلك جني مزيد من الأموال".

وعبر الناشط عبد العزيز الشهري عن صدمته من هدم المنزل دون تفتيشه، فكتب "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أمانة منطقة عسير، يعني معقولة يتم إزالة مبنى سكني دون تفتيشه أو التأكد من عدم وجود أشخاص؛ نورة بأي ذنب قتلت؟".