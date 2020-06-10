الثانية خلال شهر.. ترحيب إسرائيلي وغضب عربي من إرسال أبو ظبي طائرة مساعدات إلى تل أبيب

وصلت طائرة إماراتية -هي الثانية خلال شهر- إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي. وحملت هذه الطائرة شعار شركة طيران الاتحاد الناقل الرسمي في إمارة أبو ظبي، بعدما كانت الأولى لا تحمل أي شعار.

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/10) التفاعلات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي العربية والفلسطينية مع وصول هذه الطائرة التي قيل إنها تحمل مساعدات للفلسطينيين في مواجهة فيروس كورونا، وأنها حطت بالتنسيق بين أبو ظبي وتل أبيب والأمم المتحدة.

وقد تداول رواد المواقع مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية للحظة وصول الطائرة الإماراتية إلى مطار بن غوريون، بينما قال مسؤول فلسطيني إنه لم يتم التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الطائرة. وكانت السلطة قد رفضت استقبال المساعدات التي حملتها الطائرة الأولى.

ونشر ناشطون إسرائيليون مقطع فيديو قالوا إنه يحمل تسجيلا صوتيا للمحادثة بين قائد الطائرة الإماراتية وبرج المراقبة في مطار بن غوريون، يرحب فيه البرج بالطيار ويتمنى له إقامة سعيدة في إسرائيل، ليرد عليهم الطيار بالشكر.

وقد احتفت الحسابات الإسرائيلية الرسمية بالطائرة حيث كتب حساب "إسرائيل في الخليج" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية "هبطت في إسرائيل طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد في رحلة مباشرة من أبو ظبي، وهي تحمل الشعار الرسمي للخطوط الإماراتية، وعلى متنها أجهزة تنفس اصطناعي للفلسطينيين لمواجهة كورونا.. تمت الرحلة بالتنسيق مع إسرائيل والأمم المتحدة، ونأمل أن تحمل الرحلات القادمة سياحا من الإمارات إلى إسرائيل".

أما حساب "إسرائيل بالعربية" التابع أيضا للخارجية الإسرائيلية فاعتبر وصول الطائرة حدثا تاريخيا، وأرفق التغريدة بفيديو لحظة الوصول وكتب "شاهدوا اللحظة التاريخية في مطار بن غوريون الدولي بإسرائيل هذا المساء.. هبوط طائرة الشحن الإماراتية من شركة الاتحاد بعد رحلة مباشرة من أبو ظبي، وعلى متنها مساعدات إنسانية للفلسطينيين لمواجهة فيروس كورونا".

في المقابل تساءل الكاتب الأردني ياسر الزعاترة عن وصول الطائرة وقال "كيف تكون لحظة تاريخية للغزاة، ومساعدة للفلسطينيين في آن؟".

ووصف المعارض الإماراتي إبراهيم آل حرم إرسال الطائرة بأنه ردة فعل هوجاء، فكتب "الطائرة التي أرسلتها أبو ظبي اليوم إلى إسرائيل بحجة أنها مساعدات للفلسطينيين بالرغم من أن مساعدات الطائرة الأولى لم تدخل ولم تعد إلى أبو ظبي، هي ردة فعل هوجاء منفعلة ككل ردات فعل متخذ قرار أبو ظبي، فهو حين يخطئ لا يتدارك الخطأ بل يتمادى، (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم)".

واستغرب الكاتب اليمني سلطان عبد الواسع كيف أن أبو ظبي ترسل المساعدات إلى إسرائيل والصواريخ إلى اليمن، فقال "الطائرة الثانية الإماراتية التي تحمل معونات لإسرائيل لمواجهة كورونا، ولعدن يرسلون الحراري والقذائف".