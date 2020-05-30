"مقتل طفل سوري بليبيا أرسله أردوغان".. خبر قناة سعودية يكذّبه الشاب بنفسه من حلب

ضجت منصات التواصل العربية باسم الشاب السوري إبراهيم ريا بعد حديث قناة سعودية عن مقتله في ليبيا، قبل أن يتبين أنه موجود في سوريا.

وجاء تكذيب القناة السعودية من الفتى السوري إيراهيم ذاته الذي زعمت القناة وفاته بلييبا، حيث أكد عبر مقطع فيديو أنه موجود بمدينة حلب ببلده سوريا، وأنه لم يذهب إلى ليبيا.

وكانت القناة قد نشرت عبر حسابها في تويتر منشورا اتهمت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال الفتى السوري إلى العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن تحذف الخبر من موقعها الإلكتروني.

نشرتكم (2020/5/30) رصدت أبرز التغريدات للنشطاء العرب الذين تفاعلوا على نطاق واسع مع الخبر الزائف للقناة السعودية، واتهموها بـ"الكذب والتلفيق".

وقد نشر الصحفي السوري محمد أنس حوشان صورة له مع إبراهيم ريا، وقال "المقاتل ضمن صفوف الجيش السوري الحر الشاب #ابراهيم_الريا من مدينة #أعزاز بريف حلب الشمالي وهو بصحة جيدة وكل ما تناقلته وسائل الإعلام المغرضة من قنوات وصفحات عار عن الصحة عن مقتله #بليبيا".

بدوره، عرض الصحفي أنس المعراوي جملة من المعلومات المغلوطة في خبر القناة السعودية، وكتب في تغريدة له "أولا هو ليس طفلا إنما عمره 20 عاما.. ثانيا لم يذهب إلى ليبيا.. ثالثا والأهم هو حي يرزق ويعيش في قرية سورية على الحدود التركية، نازح من قرية معرة حرمة.. هل وصل الكذب والتلفيق لهذه الدرجة؟".

من جانبها، غردت الكاتبة إحسان الفقيه ووجهت رسالة خاصة للقناة "زعموا مقتل طفل سوري بليبيا أرسله أردوغان.. فكذّبهم الطفل نفسه في فيديو وخاطبهم عبر حسابهم أمام الجميع! فشطبت العربية ما كتبت أقصد ما كذبت ولكن #مرصد_تفنيد_الأكاذيب بالمرصاد".