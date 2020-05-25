"السعودية تريد استغلالك وأنت لست السيسي".. لماذا يشنّ نشطاء سودانيون حملة ضد حميدتي؟

أثارت مقابلة تلفزيونية لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان تفاعلا واسعا من النشطاء، حيث قال إن بلده لم تتسلم المنحة السعودية الإماراتية التي وُعدت بها.

أثارت مقابلة تلفزيونية لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة في السودان تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، حيث قال إن بلاده لم تتسلم المنحة السعودية الإماراتية التي وُعدت بها.

أشار حميدتي خلال حديثه في مقابلة مع قناة سوادنية، إلى إن الخرطوم لم تتسلم إلا 500 مليون دولار فقط، وأضاف أن بقية المنحة توقفت لأسبابٍ عدة قد يكون بعضها سياسيا.

نشرتكم بتاريخ (2020/5/25) سلطت الضوء على الجدل الذي ضجت به منصات التواصل الاجتماعي السودانية بعد مقابلة حميدتي، ورصدت أبرز تغريدات النشطاء الغاضبين.

فقد وجّه الناشط السوداني سعيد شكري رسالة ساخرة إلى حميدتي قائلا "بعد أن مات المئات في حدود اليمن!!.. عفوا حميدتي.. أنت لست السيسي… والدعم السريع ليس الجيش المصري.. قدم السودان للسعودية ما لم تقدمه مصر.. ولكن لم تقدم السعودية 10% من ما قدمته لمصر!!".

بدوره، اتهم المغرد عبد الله السويدي السعودية والإمارات باستغلال السودان، فكتب في تغريدة له "كيف يعطونك يا حميدتي.. إذا هم يريدون استغلال وضع الدعم لصالحهم.. يعني أنت متوقع تأخذ المليارين قبل ما تنفذ لهم مخططاتهم؟".