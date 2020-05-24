رسائل تبريكات وألم لما وراء القضبان.. عائلات سجناء الرأي بالإمارات والبحرين والسعودية يلهبون المنصات

ضجت منصات التواصل العربية في أول أيام عيد الفطر بالتفاعل والتضامن مع المختفين والمعتقلين في سجون بعض الأنظمة بالمنطقة.

أطلق نشطاء في البحرين حملة إلكترونية تحت عنوان وسم "أنتم عيدنا"، ووجهوا رسائلهم من خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر إلى سجناء الرأي، وقد تفاعل المستخدمون على منصات التواصل بإرسال مقاطع فيديو مصورة يعلنون فيها تضامنهم مع السجناء وأسرهم.

وسلطت نشرتكم بتاريخ (2020/5/24) الضوء على الفيديو الذي نشره المعارض الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، وتحدث فيه عن معاناة معتقلي الرأي في سجون أبو ظبي للعام السابع عشر، كما رصدت أبرز تغريدات أهالي وأقرباء سجناء الرأي والمختفين قسرا في السعودية.

فقد أعاد نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة تغريدة سابقة لوالده بمناسبة عيد الفطر، جاء فيها "افتح قلبك للفرح.. تفاءل واقبل البشرى لا تفكر بالأمس الذاهب ولا بالغد المجهول، عش يومك الجميل وافرح بقلب طفل".

بدورها، قالت لينا الهذلول شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول في تغريدة لها على تويتر "كل عام وأنتم بخير.. ثالث عيد لي بعيدة عن أهلي وثالث عيد ولجين وراء القضبان ظلمًا.. الحرية لها ولجميع المظلومين".

أما الناشط أحمد سلام فغرد برسالة خاصة لكل معتقلي الرأي بمناسبة العيد، وقال "من يبحثون عن كيفية صلاة العيد وحدهم أحب أخبرهم أن المعتقلين مر عليهم 14 عيدا وهم يصلون في الزنازين منهم المهندسون والأطباء والمعلمون وأساتذة الجامعة ظلما بدون ذنب او جريمة إلا أنهم أرادوا لبلادهم أن تصبح حرة كدول العالم المتقدمة.. كل عام وأنتم بخير سادتنا الأسرى خلف قضبان المعتقلات".