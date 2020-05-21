"لماذا لا يبيع القصور؟".. غضب وسخرية ضد السيسي يلهبان المنصات

عاد وسم #السيسي ليتصدر قائمة التداول في مصر على تويتر، وعبّر من خلاله مغردون عن غضبهم من سياسات حكومة الرئيس المصري في إدارة البلاد خلال أزمة كورونا.

وبكثير من السخرية، هاجم رواد منصات التواصل مشروع قانون يقضي بخصم 1% من رواتب العاملين في الدولة والقطاع الخاص ونصفها من المعاشات، وذلك بدعوى المساهمة في صندوق مواجهة الجائحة.

نشرتكم (2020/5/21) رصدت تفاعل النشطاء المصريين مع القرار الحكومي الجديد، وتساؤلاتهم عن مبلغ مئة مليار جنيه الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيصه في بداية الأزمة.

حيث دعا الكاتب بهي الدين حسن الرئيس المصري للتنحي، قائلا "اتركوا العيش لخبازه، على السيسي التنحي جانبا وتفويض حكومة إنقاذ مدنية ورئيس وزراء بسلطات رئيس الجمهورية، لحشد كل العقول المصرية الخبيرة في الصحة والاقتصاد داخل مصر وخارجها لمواجهة الكارثة، على أن تخضع كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المنشآت والمستشفيات العسكرية لأولويات مكافحة #كورونا".

وقدم الحقوقي هيثم أبو خليل جملة من الاقتراحات على طريقته الخاصة، فكتب "والله كنت بحسب الموضوع هزار!!.. عندنا حاجات كثيرة جدا ممكن يتخصم منها بدل مرتبات العاملين اللي بيكحوا تراب.. طيب نبيع القصور والاستراحات!!.. طيب فندق الماسة؟!"

أما الناشط محمد حسنين فكتب في تغريدة ساخرة "في أميركا بعتولي شيك علي البيت بـ 1200 دولار لمواجهة الكورونا.. في مصر هيخصموا من كل موظف 1% لمواجهة الكورونا".

بدوره، انتقد المغرد علاء البحار، وقال "السيسي خصم من مرتبات الموظفين والمعاشات وزود الضرائب.. العسكر بيضحوا بالغلابة علشان الأغنياء يعيشوا".