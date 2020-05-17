وسم "السيسي يقتلنا بكورونا".. غضب مصري من انتشار الفيروس بين الأطباء

"نشرتكم" (2020/5/17) تابعت اتهام نشطاء النظام المصري بعدم الاهتمام بصحة المصريين، لا سيما بعد رفضه طلب نقابة الأطباء فرض حظر شامل، وتفضيله رؤية رجال الأعمال على أرواح المصريين، حسب قولهم.

دشن مغردون مصريون على تويتر وسم "السيسي_يقتلنا_بالكورونا"، وهاجموا من خلاله نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما وصفوه بفشله في مواجهة انتشار الوباء بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار تفشيه بين الفرق الطبية.

"نشرتكم" (2020/5/17) تابعت اتهام نشطاء النظام المصري بعدم الاهتمام بصحة المصريين، لا سيما بعد رفضه طلب نقابة الأطباء فرض حظر شامل، وتفضيله رؤية رجال الأعمال على أرواح المصريين، حسب قولهم.

"أغلقوا مستشفى البكري قبل الكارثة". بهذه العبارة حذر أحد أفراد الفريق الطبي لمستشفى منشية البكري بمصر من وقوع كارثة بعد إصابة أكثر من 16 من العاملين في المستشفى بفيروس كورونا بين أطباء وممرضين.

وسادت حالة من الغضب على منصات التواصل مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الفرق الطبية.

الناشطة نور الصباح غردت "النظام يتلاعب بأرقام المصابين والوفيات بكورونا حتى تتمكن الحكومة الفاشلة من تطبيق خطة التعايش مع كورونا بفتح الأسواق والأنشطة بعد عيد الفطر".

أما الطبيب أحمد صفوت فقال "حقيقي صعبان عليا الوضع اللي حاصل في مستشفى الزهراء الجامعي، تخطينا أكتر من 42 طبيبا مصابا بين قيادات الكلية ومدرسين مساعدين ونواب، دا غير خمسة أطباء امتياز كلهم بنات من محافظات مختلفة منهم واحدة روحت البيت وخالطت أهلها وبعدها بيومين بلغوها نتيجة التحليل، دا كله غير المصابين من التمريض والعمال اللي رقمهم كبير جدا مش صغير".