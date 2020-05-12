"السيسي أهان كرامة المصريين".. وسوم غاضبة على منصات التواصل المصرية

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/5/12) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع الطريقة التي تعامل بها النظام المصري برئاسة السيسي مع العائدين للبلاد بسبب تفشي كورونا.

أطلق مغردون مصريون وسم "السيسي أهان كرامة المصريين"، انتقدوا من خلاله سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة، خاصة في أزمة كورونا، وانتقد نشطاء ما يتعرض له العالقون من المغتربين الذين يريدون العودة إلى مصر، كما انتقدوا مستوى المدن الجامعية التي يعزل فيها العائدون.

في الأثناء، واصل المصريون العائدون إلى دولتهم والخاضعون للحجر الصحي نشر مقاطع فيديو أظهرت تدني مستوى الحجر الصحي داخل المدن الجامعية، والتي قالوا إنها لا ترقى للاستخدام الآدمي، وعبر الكثير منهم عن صدمتهم وغضبهم من مستوى الخدمات التي قدمتها لهم السلطات ببلادهم.

كما وجه الكثير من العائدين والمواطنين المصريين انتقادات للإعلامي المصري عمرو أديب بعد تصريحاته التي اعتبروها غير لائقة ومهينة للمصريين، خاصة بعد أن طلب منهم عدم العودة للبلاد إذا كانت ظروف الحجر لا تعجبهم.

ونشر الكثير من المصريين مقاطع فيديو يردون فيها على تصريحات أديب، ووصفوه بأنه أحد المنتفعين ظلما بأموال المصريين المنهوبة على يد النظام، ورفضوا تهديده لهم بعدم العودة لبلدهم، مؤكدين أن لا أحد يملك حق منعهم من العودة لوطنهم.

نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/5/12) رصدت العديد من تفاعلات المصريين بهذا الشأن، وكان من بينها تغريدة للناشطة دعاء محمد قالت فيها "من أولى جرائمه قبل الانقلاب ولن تسقط بالتقادم والطرف الثالث الخفي لم يعد خفيا، وانقلب على الشرعية وضيع حقوق مصر في الأرض والنيل والغاز وسيناء وما يحدث فيها بحجة الإرهاب، وكله كي تمر صفقة القرن الملعونة، عشان يحافظ على كرسيه أهان كرامة مصر".

أما الصحفي نزار قنديل فغرد قائلا "بينما كان مصريون يغردون حول فضيحة كوبري العمرانية كان السيسي يواصل إغراق مصر بالديون ويتلاعب بأرقام مصابي كوورنا، مصر في الطريق إلى كارثة أكبر".