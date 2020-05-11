سخط بالسعودية بعد القرارات التقشفية.. والجدعان حديث المنصات

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بالسعودية مع القرارات الجديدة التي تتعلق بخفض الميزانية ورفع ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء بدل غلاء المعيشة والسكن.

اتخذت المملكة السعودية فجر اليوم جملة من القرارات والإجراءات التقشفية، تحولت إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي في المملكة حيث أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن الإجراءات، وبعدها تحول اسمه إلى وسم متفاعل تصدر الترند السعودي خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى وسم القرارات الجديدة.

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/5/22) رصدت تفاعل المنصات السعودية مع القرارات الجديدة التي اعتبرها المغردون مساسا بحياة السعوديين بشكل مباشر.

وقد خرج الوزير فجر اليوم على المواطنين ليعلن حزمة من الإجراءات التقشفية واصفا إياها بالمؤلمة لكنها ضرورية، وأعلن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءا من يوليو/تموز المقبل، وإيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من يونيو/حزيران المقبل.

وقال الجدعان إنه سيتم إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية لعدد من الجهات الحكومية، وإلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية لعدد من الجهات الحكومية. بالإضافة إلى خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

وقد نشر رواد مواقع التواصل في المملكة مقطع فيديو من مقابلة مع ولي العهد محمد بن سلمان أجريت عام 2016 إبان إطلاق "رؤية 2030" يقول فيها إنه بحلول عام 2020 ستكون السعودية قادرة على العيش بدون نفط.

وقارن عبد العزيز الحضيف الناشط السعودي المقيم في كندا بين قيمة الضريبة المضافة في السعودية وكندا، فكتب "والله ما بي أقولك إن ضرائب السعودية تعدت ضريبة كندا في أغلب المقاطعات إلا مقاطعة كيبيك أكثر من ٢%، وبالعكس أنا أتمنى أن كل حقوقي وكل ما أتمتع به حاليًا أن يحصل عليه جميع شعبي، والتغريدة واضحة أني أقصد الذباب والوطنجية يحطون اللوم على اللي ذكرتهم في أي شيء".

ويرى الناشط السعودي محمد العتيبي أن الرياض قد استعدت لمثل هذه الأحداث بإنشاء مراكز لما يسمى الذباب الإلكتروني، فقال "لم ينشئ محمد بن سلمان مركز اعتدال، الذباب الإلكتروني، قروبات الوطنجية، إلا لمثل هذه الأوقات ليصنعوا من فشل المستبدين نجاحا ومن سكوت المستضعفين حب وطن".

وقد عرف الأكاديمي عبد الله العودة دور ما يسمى الوطنجية فغرد "وظيفة الوطنجي والمطبل هو أن يقول لك إنه إذا كان هناك خير ونعمة فهو من الحاكم الفرد المستبد الأعظم، وإذا كانت هناك مصيبة وبلاء فهي عالمية أو من الشعب أو من القدر المحض".

وتساءل الناشط السعودي علي عسيري عن مصير الأموال التي تم جمعها في فندق ريتز كارلتون، فكتب "محمد بن سلمان خرج في مقابلة تلفزيونية وذكر بالحرف: إن إجمالي المبلغ المستخلص من جماعة فندق الريتز أكثر من ١٠٠ مليار دولار (٣٧٥ مليار ريال) ولما خرجت مسودة ميزانية الدولة ذلك العام، لا يوجد هذا المبلغ في الميزانية نهائياً، دعك من القصر، واليخت، واللوحة فيه ١٠٠ مليار دولار وينها؟".

بالمقابل، يرى الكاتب السعودي مبارك آل عاتي أن على المواطنين السماع للدولة فكتب "أعطت الدولة وبذلت بسخاء في كل الأوقات والأزمات، وحرصت أن يبقى المواطن بعيدا عن الهزات، هذه الإجراءات جاءت لحماية الشعب والاقتصاد من الأسوأ، لذلك فالشعب يقف مع قيادته في السراء والضراء ويقول سمعا وطاعة في المنشط والمكره، ونسأل الله أن تزول هذه الجائحة وتعود الأوضاع أفضل مما كانت".

وعدد الإعلامي سلمان الدوسري أسباب هذه الإجراءات، فكتب "لماذا إلغاء بدل المعيشة وتعديل القيمة المضافة؟ أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها العالم، انهيار أسعار النفط، الدولة بدأت بنفسها وخفضت نفقاتها، الإجراءات تعتبر في حدها الأدنى مقارنة بالعجز المتوقع، الدولة رصدت 177 مليارا لكورونا، المواطن شريك بلاده في العسر واليسر".