اقتراح "غريب" لعلاج كورونا.. ترامب يفجّر منصات التواصل ضحكا وسخرية

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/4/24) تفاعلات النشطاء الواسعة عبر منصات التواصل الأميركية والعالمية مع اقتراح الرئيس دونالد ترامب علاجا جديدا لفيروس كورونا.

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة سخرية جديدة على وسائل التواصل بعد اقتراحه علاجا جديدا لكورونا عبر حقن الرئتين بالمعقمات لتطهيرهما، معتمدا على فعالية المعقمات في قتل الفيروس على الأسطح.

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/4/24) تفاعلات النشطاء الواسعة عبر منصات التواصل الأميركية والعالمية مع الاقتراح الخاص للرئيس دونالد ترامب لعلاج فيروس كورونا.

وعلق الخبير السياسي روبرت كيلي على اقتراح ترامب بطريقته الساخرة "حقن المعقمات.. ولاية الرئيس ترامب يمكن اختصارها بهاتين الكلمتين، لن يصدق أولادنا وأحفادنا ما سنقوله لهم عن هذه الحقبة".

كما غرد الإعلامي ديفد نيرفي، "لم أتخيل أنني سأضطر إلى كتابة هذا الكلام في يوم من الأيام، ولكن كل سيناتور جمهوري صوت لتبرئة ترامب هو مسؤول اليوم عن اقتراح الرئيس أن نحقن أنفسنا بالمعقمات!".

أما الكاتب مايكل غران-والد فغرّد، "لو قلت لي في عام 2016 إن ترامب سيتبادل رسائل الحب مع كيم جونغ أون، وسيطلب من أوكرانيا ملاحقة خصومه السياسيين، وسيقترح علينا أن نحقن أنفسنا بالمعقمات، كنت سأصدقك"، في إشارة إلى أن ترامب يقول غير المتوقع وينفذ غير المنطقي.

من جانبه، وجّه الإعلامي والسياسي ماثيو غيرتز كلامه لداعمي ترامب، وكتب "إذا كنت تدافع عن ترامب اليوم بادعاء أنه لم يقل للأشخاص أن يحقنوا المعقمات برئاتهم لقتل فيروس كورونا، بل قال للعلماء أن يبحثوا عن فوائد حقن المعقمات.. عليك التوقف فورا ومراجعة قرارات حياتك".