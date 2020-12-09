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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم أثار غضب أردوغان والأندية.. منصات التواصل تنتفض رفضا لعنصرية حكم سان جيرمان وباشاك شهير

تصدر وسم (هاشتاغ) “لا للعنصرية” الترند عالميا بعد حادثة عنصرية تسبب بها الحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي، وشارك نشطاء وأندية رياضية ولاعبون مواقفهم الرافضة للعنصرية.

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