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24:55
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/31) تفاعل ناشطين على منصات التواصل مع السنة الجديدة بلغات عدة، وتقريرا لغوغل عن الموضوعات الأكثر بحثا وتفاعلا في عام 2020.
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31/12/2020
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