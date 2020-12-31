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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/31) تفاعل ناشطين على منصات التواصل مع السنة الجديدة بلغات عدة، وتقريرا لغوغل عن الموضوعات الأكثر بحثا وتفاعلا في عام 2020.

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