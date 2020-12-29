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04:45
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
أنقذوا ليمون.. تعرّف على قصة غريبة بطلتها طفلة يمنية
سادت حالة من الصدمة والغضب منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار وثائق رسمية لبيع طفلة من قبل والدها لأحد المواطنين اليمنيين مقابل 200 ألف ريال يمني (نحو 300 دولار أميركي)، في محافظة إب وسط اليمن.
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29/12/2020
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