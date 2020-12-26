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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم تنديد في المنصات بقصف غزة.. مغردون: هذه ثمار تطبيع أنظمة عربية

تصدر وسم “غزة تحت القصف” قوائم التداول في دول عربية على تويتر، وعبر مغردون عن تضامنهم مع سكان غزة إثر القصف الذي تعرض له القطاع فجر اليوم السبت، كما طالبوا الحكومات العربية بالتنديد بالقصف.

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