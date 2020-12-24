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03:33
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
جريمة بحق الطفولة.. ناشطون يأسون على طفلين يمنيين يبحثان عن الطعام في النفايات
تداول رواد مواقع التواصل في اليمن صورة أظهرت طفلين يبحثان عن طعام في النفايات وهما في طريقهما إلى المدرسة في صنعاء.
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24/12/2020
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