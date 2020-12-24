البث الحي
03:33

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

جريمة بحق الطفولة.. ناشطون يأسون على طفلين يمنيين يبحثان عن الطعام في النفايات

تداول رواد مواقع التواصل في اليمن صورة أظهرت طفلين يبحثان عن طعام في النفايات وهما في طريقهما إلى المدرسة في صنعاء.
24/12/2020
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد عفو ترامب عن مدانين من "بلاك ووتر".. غضب على منصات التواصل العراقية والأميركية

23:19
(الجزيرة)

مقاطعة المنتجات الإماراتية تتصدر وسائل التواصل بدول عربية عدة

03:29
(الجزيرة)

بالأدلة والبراهين.. ما خفي أعظم يكشف عن تسريبات شركات تجسس إسرائيلية ويشعل مواقع التواصل

03:41
(الجزيرة)

حتى الإسرائيليون أصابتهم الصدمة.. ناشطان إماراتي وبحريني يمجدان "إنسانية" جيش الاحتلال

07:13
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد عفو ترامب عن مدانين من "بلاك ووتر".. غضب على منصات التواصل العراقية والأميركية

23:19
(الجزيرة)

مقاطعة المنتجات الإماراتية تتصدر وسائل التواصل بدول عربية عدة

03:29
(الجزيرة)

بالأدلة والبراهين.. ما خفي أعظم يكشف عن تسريبات شركات تجسس إسرائيلية ويشعل مواقع التواصل

03:41
(الجزيرة)

حتى الإسرائيليون أصابتهم الصدمة.. ناشطان إماراتي وبحريني يمجدان "إنسانية" جيش الاحتلال

07:13
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

سباق التسلح في المنطقة.. كيف ينعكس على التوترات السياسية؟

(الجزيرة)

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان إلى اتفاق تجاري يطوي صفحة البريكست

(الجزيرة)

عودة وإحياء أم توسيع وتفاهمات جديدة.. ما المصير الذي ينتظر الاتفاق النووي الإيراني؟

(الجزيرة)

التوتر الأميركي الإيراني.. جدية التهديد واحتمالات المواجهة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

توتر جديد بالخليج.. واشنطن تحذر من اختبار إدارة ترامب وطهران تحملها مسؤولية العواقب

كورونا.. المغرب يقتني 65 مليون جرعة تطعيم ونتائج واعدة للقاح صيني بتركيا وظهور السلالة الجديدة في 4 دول

بعد مفاوضات “طويلة وعسيرة”.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست

جونسون يحتفل أثناء عقده اتصالا بالفيديو مع الجانب الأوروبي من داخل مقر حكومته (الأناضول)

المشري قال إنه يسعى لإشعال نار جديدة.. حفتر يدعو قواته للاستعداد لمعركة مع الجيش التركي في ليبيا

حفتر قال في كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال إن على تركيا مغادرة ليبيا سلما أو حربا (رويترز)