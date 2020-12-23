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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم بعد عفو ترامب عن مدانين من "بلاك ووتر".. غضب على منصات التواصل العراقية والأميركية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا بعد إصداره عفوا عن 15 شخصا قبل نهاية ولايته الحالية، بينهم 4 حراس من شركة بلاك ووتر.

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