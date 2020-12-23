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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بعد عفو ترامب عن مدانين من "بلاك ووتر".. غضب على منصات التواصل العراقية والأميركية

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا بعد إصداره عفوا عن 15 شخصا قبل نهاية ولايته الحالية، بينهم 4 حراس من شركة بلاك ووتر.
23/12/2020
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(الجزيرة)

بالأدلة والبراهين.. ما خفي أعظم يكشف عن تسريبات شركات تجسس إسرائيلية ويشعل مواقع التواصل

03:41
(الجزيرة)

حتى الإسرائيليون أصابتهم الصدمة.. ناشطان إماراتي وبحريني يمجدان "إنسانية" جيش الاحتلال

07:13
(الجزيرة)

"الاختراق الكبير" عنوان تفاعل بمنصات التواصل.. بومبيو يتهم روسيا وترامب يلمح للصين ويشكك في نظام الانتخاب الإلكتروني

12:06
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