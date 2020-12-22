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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

مقاطعة المنتجات الإماراتية تتصدر وسائل التواصل بدول عربية عدة

تصدر وسم “مقاطعة المنتجات الإماراتية” الترند في عدة دول عربية، وكان هذا الوسم قد انتشر على نطاق واسع عدة مرات على منصات التواصل خلال العام الذي يوشك على الرحيل.
22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202012:01 AM (مكة المكرمة)
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