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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

أبرزهم سكارليت جوهانسون.. فنانون وناشطون أجانب يتضامنون مع ناشطين معتقلين في مصر

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع عدد من الناشطين الحقوقيين المصريين المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقي.
2/12/2020
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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(الجزيرة)

مسيرة الحريات.. وسم يجتاح المنصات الفرنسية احتجاجا على قانون الأمن الشامل

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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

حرقها أمام أبنائها.. قضية مروى البيتي تشعل غضب المنصات اليمنية

05:03
هآرتس تقول إنه لا ضمان بأن الحكومة المنتخبة في السودان لن تنتهك اتفاقية التطبيع (شترستوك)

تمنع العربي والمسلم وترحب بالإسرائيلي.. قرار الإمارات وقف منح التأشيرات يشعل مواقع التواصل

04:11
(الجزيرة)

تطبيع فني ورياضي أثار جدلا في المنصات.. جديد الإمارات في الهرولة نحو إسرائيل

04:13
(الجزيرة)

مسيرة الحريات.. وسم يجتاح المنصات الفرنسية احتجاجا على قانون الأمن الشامل

04:07
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