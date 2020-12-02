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05:55
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
أبرزهم سكارليت جوهانسون.. فنانون وناشطون أجانب يتضامنون مع ناشطين معتقلين في مصر
شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة مع عدد من الناشطين الحقوقيين المصريين المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقي.
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2/12/2020
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