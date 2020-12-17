01:56

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم فضل شاكر يشعل منصات التواصل بلبنان بعد إدانته من قبل محكمة عسكرية

تفاعل النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عبر وسم “فضل شاكر” بعد إصدار محكمة عسكرية لبنانية حكمين غيابيين بالسجن المشدد، يبلغ مجموعهما 22 عاما، بحقه لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

اقرأ المزيد