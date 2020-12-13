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08:43
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"امسك مطبعا".. حملة فلسطينية لمطاردة المؤثرين المطبعين وإماراتيون وبحرينيون يتناولون "وجبة السبت" مع إسرائيليين
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فلسطينية حملات لمطاردة مشاهير التواصل الاجتماعي الذين تقبلوا التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
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13/12/2020
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