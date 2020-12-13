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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"امسك مطبعا".. حملة فلسطينية لمطاردة المؤثرين المطبعين وإماراتيون وبحرينيون يتناولون "وجبة السبت" مع إسرائيليين

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فلسطينية حملات لمطاردة مشاهير التواصل الاجتماعي الذين تقبلوا التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.
13/12/2020
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد الأدلة بشأن مقتل ريجيني على يد الأمن المصري.. ناشطون يقولون كان الله في عون المصريين

02:49
(الجزيرة)

كورونا.. اللقاح الصيني يشعل "الترند" المصري

04:03
(الجزيرة)

أثار غضب أردوغان والأندية.. منصات التواصل تنتفض رفضا لعنصرية حكم سان جيرمان وباشاك شهير

04:50
(الجزيرة)

اختفاء مفاجئ بعد الثورة وظهور يثير الريبة.. الفنان يوسف العظمة يثير الجدل في المنصات السورية

03:03
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

بعد الأدلة بشأن مقتل ريجيني على يد الأمن المصري.. ناشطون يقولون كان الله في عون المصريين

02:49
(الجزيرة)

كورونا.. اللقاح الصيني يشعل "الترند" المصري

04:03
(الجزيرة)

أثار غضب أردوغان والأندية.. منصات التواصل تنتفض رفضا لعنصرية حكم سان جيرمان وباشاك شهير

04:50
(الجزيرة)

اختفاء مفاجئ بعد الثورة وظهور يثير الريبة.. الفنان يوسف العظمة يثير الجدل في المنصات السورية

03:03
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة “نشرتكم” 2020/12/13

(الجزيرة)

بمباركة فرنسا الديمقراطية.. كيف حوّلت الإمارات منشأة لشركة توتال باليمن إلى معتقل لتعذيب معارضيها؟

(الجزيرة)

"ضحية العنصرية" في الرياضة شخصية الأسبوع وتطعيم كورونا حدثه الأبرز

(الجزيرة)

كيف ستكون التداعيات.. القضاء الإيطالي يتحدث عن أدلة مروعة بشأن مقتل ريجيني والقاهرة تلوذ بالصمت

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