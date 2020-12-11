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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

كورونا.. اللقاح الصيني يشعل "الترند" المصري

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع استقبال وزارة الصحة المصرية أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية.
11/12/2020
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