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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم حرقها أمام أبنائها.. قضية مروى البيتي تشعل غضب المنصات اليمنية

اجتاح الغضب منصات التواصل الاجتماعي اليمنية إثر وفاة سيدة متأثرة بحروق بعد أيام من إضرام زوجها النار في جسدها بمدينة المكلا في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

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