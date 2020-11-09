ترامب وبايدن.. عبد الخالق عبد الله يناقض نفسه والحبتور يتصدى له

التفاعلات العربية مع الانتخابات الرئاسية الأميركية لا تزال متواصلة، وقد رصدت نشرة الثامنة- "نشرتكم" (2020/11/9) تغريدة الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله التي أثارت جدلا واسعا.

وكتب عبد الله "الفرق الجوهري بين بايدن وترامب هو أن الأول الابن البار والشرعي للمؤسسة الحاكمة في أميركا، والثاني الابن العاق والضال. ودول الخليج العربي تعاملت بذكاء مع الابن العاق، وستتعامل بالقدر نفسه من الحنكة مع الابن البار، بل سيكون التعامل معه أكثر سهولة بحكم انصياعه وتقيده بما تمليه عليه".

في المقابل، رد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على عبد الخالق عبد الله في تغريدة قائلا "دكتور عبد الخالق، تابعت سلسلة تغريداتك عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد استوقفني كمّ التناقض في المحتوى. تارة تهنّئ وتارة تنعى، وتارة تصنّف ترامب وبايدن بالعاق والبار، لتنهي تغريداتك باستخلاص أن بايدن سينصاع لما ستمليه عليه دول الخليج. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه!".

وفي الولايات المتحدة، تصدّر وسم (هاشتاغ) "حان وقت الانتقال" قائمة التداول على تويتر، حيث دعا من خلاله نشطاء إلى تيسير عملية نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

في المقابل، رفض نشطاء عملية النقل، وطالبوا بتأجيلها حتى انتهاء عملية التحقيق في صحة نتيجة الانتخابات، بعد دعوة محامي الرئيس الأميركي لعدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات.

وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منذ متى تعلن وسائل الإعلام المغرضة من سيكون رئيسنا القادم؟ لقد تعلمنا جميعا الكثير في الأسبوعين الماضيين!".

كما كتبت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كايلي ماكيناني في تغريدة "حوكم الرئيس دونالد ترامب برلمانيا بهدف العزل افتراء، وتم التجسس عليه بشكل غير قانوني. كما تمت شيطنة مؤيديه ومهاجمتهم وتهميشهم. لقد أُطلقت علينا ألقاب مثل البؤساء والحمقى الذين لا يمكن إنقاذهم! والآن من المتوقع منا أن نتدحرج ونتحد خلف جو بايدن دون طرح أسئلة؟ كلا".

في المقابل، كتب الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي في تغريدة "يتساءل ترامب وأنصاره الجمهوريون منذ متى تعلن وسائل الإعلام الرئيس الفائز؟ ويتناسى ترامب أن وسائل الإعلام الرئيسة نفسها المشهود لها بالمهنية والاحترافية -والتي يشكك بمصداقيتها- هي وسائل الإعلام نفسها التي أعلنت فوزه عام 2016، ولم نسمع اعتراضه وتشكيكه بمصداقيتها!".

أما السيناتور الأميركية إليزابيث وارن فكتبت في تغريدة "تسبب دونالد ترامب بكثير من الضرر بمفرده، لكنه مجرد أسوء الأعراض لنظام فاسد، وسوف يتطلب الأمر أكثر من مجرد التغلب عليه لجعل حكومتنا تعمل لمصلحة الجميع. معاركنا الصالحة لم تنته بعد".