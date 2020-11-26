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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

الدين لا ينتظر.. حليمة عدن أشهر عارضة أزياء مسلمة تعتزل

حظيت قصة عارضة الأزياء الأميركية من أصول صومالية حليمة عدن بتفاعل واسع، فعبر سلسلة من القصص التي نشرتها على صفحتها بإنستغرام، أعلنت حليمة عدن اعتزالها مجال عرض الأزياء.
26/11/2020
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