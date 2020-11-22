بعد أن جمعته الإمارات مع إسرائيليين.. غضب عارم واتهام لمحمد رمضان بالتطبيع ودعوات لمقاطعته

أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة على المنصات العربية بعد نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورتين له برفقة إسرائيليين في دبي.

نشرة الثامنة- "نشرتكم" (2020/11/22) تابعت وسم (هاشتاغ) محمد رمضان، الذي برز في مختلف الدول العربية، حيث انتقد مغردون الفنان المصري لالتقاطه صورا كهذه، معتبرين أنها خطوة تدفع نحو الجهر بالتطبيع.

كما دعا نشطاء إلى مقاطعة أعمال الفنان المصري، وإلغاء الاشتراك في قناته على يوتيوب رفضا للتطبيع، في حين دافع آخرون عن رمضان، وقالوا إن نشر حساب إسرائيل بالعربية الصور حملة مقصودة بهدف تشويه صورته.

من جهته، كتب الفنان محمد رمضان عبر صفحته في فيسبوك منشورا قال فيه "مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده فيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق!! تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن القصد ليس القضية الفلسطينية، ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي وتوجيه الجمهور لمقاطعتي ومفيش فايدة. ثقة في الله نجاح دائما أبدا".

ومن التفاعلات عبر وسم محمد رمضان، طالبت الناشطة سوسن غريب بمقاطعة كل أعمال رمضان، وكتبت "أقل حاجه يستحقها محمد رمضان مقاطعة أي حاجة له وانفولو (عدم متابعة) لصفحاته على السوشيال ميديا! خلوا الصهاينة ينفعوا الخونة!".

في المقابل، دافعت سهام مختار عن رمضان قائلة "أكد محمد رمضان في اتصال مع نقيب المهن الموسيقية أنه لا يعلم جنسية الشخص الذي تصور معه، وأنه كان في بلد عربي وليس في إسرائيل، ومش كل واحد بيتصور معايا حسأله جنسيتك إيه".

من جانبه، قال المغرد عبدو "محمد صلاح رفض يسلم على لعيبة فريق إسرائيلي في بداية احترافه وده كان ممكن يضر مستقبله ومفرقش معه وسجد في أرض فلسطين المحتلة ورفض إن فريق ليفربول يجيب لاعب إسرائيلي، لكن محمد رمضان عشان الشهرة والفلوس اتنازل عن كل شئ ومحدش هيقدر يعملو أي حاجة".