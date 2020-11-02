سوداني يشعل منصات التواصل بسخريته من قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار الوقود

نشر مواطن سوداني مقطع فيديو من أمام إحدى محطات البنزين يسخر فيه من قرار تحرير الحكومة أسعار الوقود، كما شكر ساخرا أميركا وإسرائيل حيث كانت نتيجة تقرب الحكومة لهما رفع أسعار الوقود على المواطنين.

وتابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/2) تفاعل رواد منصات التواصل السودانية مع قرار تحرير أسعار الوقود، وذلك بعد الفيديو الذي نشره المواطن السوداني وقال فيه إنه كان يقوم بتعبئة سيارته بالوقود بـ180 جنيها، أما بعد تحرير أسعار الوقود فأصبح يحتاج 540 جنيها لتعبئتها.

وقال المواطن متهكما إنه يشكر أميركا التي قررت مؤخرا رفع السودان من قائمة الدول المتهمة بالإرهاب، كما شكر إسرائيل التي نعتها بـ"حاتلي" التي أصبحت صديقة للسودان بعد تطبيع العلاقات بينهما، فكانت نتيجة التقارب مع هذين البلدين رفع أسعار الوقود على المواطنين.

بدوره، أكد الناشط علي موسى أن القرار سيؤثر على شريحة كبيرة من السودانيين، فكتب "بلا شك قرار رفع الدعم عن الوقود ح يأثر على كل شرائح المجتمع ولكن أثره أكثر على الشرائح الضعيفة ومتوسطي الدخل وناس اليومية رزق اليوم باليوم ح ينعكس على معاشه وترحاله وكلوو، وبالمقابل ما في حلول من الدولة تجاه الشريحة دي وهي السواد الأعظم للأسف من أبناء بلادي".

فيما ذهب المدون "أبا ذر حسن" للتأكيد على أن الحكومة تريد تمرير ما عجزت عن تمريره بداية العام، فقال "الحكومة الانتقالية تريد تطبيق سياسة البدوي الاقتصادية برفع الدعم التي رسمها أول السنة وعارضتها اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير ولكن بعد فوات الأوان، وما زالت الحكومة لا تمتلك طريقة محددة لكيفية توجيه الدعم للأسر ذات الدخل المحدود".

ووصف المغرد صديق إبراهيم القرار بالحقد الطبقي، فغرد "عندما تشاهد الإعلان الرسمي في القنوات الرسمية لترطيب حلق الوجع قرار رفع الدعم تحس كأن القرار ده مبني على الحقد الطبقي أو أنتج خصيصا للحالة الاقتصادية السودانية، تجريب المجرب فشل، ما لازم تمتلك عربية عشان تحس، العدس حا يبقى غالي".