زوبعة من الجدل في المنصات بعد تجريم هيئة كبار العلماء بالسعودية جماعة الإخوان وترحيب إسرائيل

شهد وسم هيئة كبار العلماء تفاعلا واسعا على المنصات السعودية والعربية -عبر تويتر- بعد ترحيب الخارجية الإسرائيلية ببيان هيئة كبار العلماء السعودية الذي وصف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/15) الجدل الواسع الذي أثاره البيان، والانتقادات الواسعة له، مقابل ترحيب آخرين واحتفاء الحكومة الإسرائيلية به.

فقد أثنت الخارجية الإسرائيلية على بيان الهيئة الذي وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها إرهابية واتّهمها ببثّ الفتنة، وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر تويتر "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة، ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس. نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها، حياكم الله".

وكانت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية قالت في تغريدة "هيئة كبار العلماء: جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، بل تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

كما وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة السعودي عبد اللطيف آل شيخ كل الأئمة في المملكة إلى تخصيص خطبة الجمعة الماضية للتحذير من خطر جماعة الإخوان، وقد تداول ناشطون مقطعا لخطبة الجمعة من الحرم المكي حيث حذّر الإمام من الانتماء لتنظيمات وأحزاب وجماعات، وقال إن "عاقبة ذلك الفشل وذهاب الريح في الدنيا والعذاب في الآخرة".

ووصف حساب باسم "كويتية أصيلة" التغريدة الإسرائيلية بالإهانة التي تعيشها الأمة الإسلامية والعربية، فكتبت "أي إهانه نعيشها إذ يرحب عدو الإسلام ببيان علماء الإسلام؟".

وتساءل الكاتب أسامة عثمان عن أسباب هذا الاتهام فقال "حقًّا، قد يكون التوقيت هو السؤال الذي يقفز إلى الذهن، في توصيف هيئة كبار العلماء لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية والمنحرفة، هل الجماعة حديثة الوجود؟ أو أنها أعلنت جديدًا في نهجها وأفكارها؟ والسؤال الآخر: ما الضمانة لاستحقاق تلك الهيئة وصف من تشاء ووقت ما تشاء بالانحراف؟".

في حين هاجم الإعلامي أحمد سمير هيئة كبار العلماء، ووصفهم بعلماء السلطان فكتب "إسرائيل ترحب ببيان هيئة كبار العلماء فيما يخص الإساءة وإظهار العداوة للإخوان المسلمين ووصفهم بالخوارج والمسيئين للدين، أعتقد أن هذا سبب أدعى إلى أن نحترم الإخوان وأن نضع بيان الهيئة في مكانه الطبيعي الذي يسع قمامة الأفكار، ولا حرج أن نسمي كاتبي البيان هيئة كبار علماء السلطان".

وطالب الأكاديمي سلطان الهاشمي بأن تكون هيئات الإفتاء مستقلة بعيدا عن سلطة الحاكم فقال "لن يصلح حال هيئات الإفتاء وكبار العلماء في كل دول العالم الإسلامي إلا إذا كانت مستقلة عن سلطان الحاكم، تمارس دورها دون رقابة حكومية، أو تعليمات أمن الدولة. ولا بد من إنشاء أوقاف يأخذ العلماء رواتبهم منها، لا من الحاكم يعطيهم أو يمنعهم، عندها فقط ستكون هذه الهيئات محل ثقة الناس".

في المقابل، هاجم موسى الشمري جماعة الإخوان المسلمين، ورحب ببيان هيئة كبار العلماء فغرد "الحمد لله أن ظهر الحق وأصبح الناس في مستوى من الوعي، بعد أن خطفت العقول وكادت تحدث مصائب بسبب خداع الإخوان للبسطاء، الآن على المنابر يتم كشفهم وهذه شهادات علماء من خارج السعودية على خطر الإخوان المسلمين".

كما أيّد المغرد محمد الكناني بيان الهيئة، وحذّر مما وصفه بخطر الإخوان فكتب "نعم والله خطرهم عظيم، ونؤيد شيوخنا الأفاضل في الطامعة المارقة والمستغلة الناس تحت غطاء الدين لتحقيق أهداف خبيثة".

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية قالت -في بيان- إن "الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب".

وأضافت في بيانها "جماعة الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابية".

في المقابل ردّت جماعة الإخوان المسلمين على وصف هيئة كبار العلماء السعودية لها بأنها "إرهابية"، مؤكدة أنها "جماعة دعوية وليست إرهابية"، داعية "الجميع إلى العمل على ما يوحّد صف الأمة، والتصدي للمخاطر والمخططات التي تتربص بها".