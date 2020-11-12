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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

اتفاقات تجارية ومباريات ودية مرتقبة.. جدل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي يشعل مواقع التواصل

عاد جدل التطبيع الإماراتي الإسرائيلي إلى واجهة منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها تل أبيب وأبو ظبي.

"نشرتكم" (2020/11/12) تابعت آخر هذه الإجراءات، وكان من ضمنها وصول منتجات إسرائيلية إلى الإمارات والترويج لبيعها هناك، بالإضافة إلى عدة اتفاقيات مشتركة في مجالات الرياضة والسياحة.

وتأتي هذه التطورات والتفاعلات مع عقد اتفاقيات تجارية بين الإمارات ورجال أعمال إسرائيليين يستثمرون في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية نية الطرفين إقامة مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين، في وقت أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر موقعه وحساباته على المنصات عن عقد اجتماعات مع نظيره الإسرائيلي في سبيل تطوير التعاون الرياضي بينهما، على حد وصف البيان الإماراتي.

وبهذا الصدد، قال الناشط الإماراتي المعارض أحمد النعيمي "يا للخزي والعار ما كنت أتمنى ولا أحد من أهل #عجمان أن نرى هذا المشهد من #راشد_بن_حميد رئيس اتحاد #الإمارات لكرة القدم وهو يلتقي بمجرم صهيوني رئيس اتحاد كرة القدم للكيان الصهيوني. كيف ستقابلون الله وماذا ستقولون؟"

أما فاطمة السالمي فقالت "الإمارات من أكثر الدول العربية التي قدمت مساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، ومعاهدة السلام مع إسرائيل جاءت في الوقت المناسب لقطع الطريق أمام المنتفعين من القضية الفلسطينية".

12/11/2020
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