بومبيو وحديث الولاية الثانية.. ترامب يشيد والمنصات تنتقد

أثار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو موجة جدل واسعة بعد قوله إنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لإدارة ثانية للرئيس دونالد ترامب وهو مستعد لذلك، كما أن العالم يراقب ما الذي يجرى.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/11) التفاعل الذي خلفته تصريحات بومبيو الذي قال أيضا "سنقوم بفرز جميع الأصوات، وعندما تنتهي العملية سيتم تحديد أعضاء المجمع الانتخابي وفق ذلك. الدستور واضح جدا في هذا الشأن".

ويضيف بومبيو "على العالم أن يكون على ثقة بنجاح عملية الانتقال اللازمة لضمان أن تكون وزارة الخارجية ناجحة وفاعلة اليوم وأيضا مع الرئيس الذي سيكون موجودا في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل".

وقد تصدّر اسم بومبيو المنصات الأميركية، حيث دار الجدل بين من انتقد لغة الوزير واصفا إياها بالخطرة، وبين من رأى في تصريحاته "مزحة" حاول من خلالها تسليط الضوء على المسرحية السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، على حد تعبيرهم.

لكن الرئيس دونالد ترامب سارع إلى الثناء على وزير خارجيته في تغريدة قال فيها "لهذا السبب كان مايك الأول على دفعته في أكاديمية ويست بوينت!".

في حين طالب الحقوقي جيمار تسبي بإدانة تصريحات بومبيو، لأنها تهاجم أسس الديمقراطية فغرد "يجب أن تدان تصريحات وزير الخارجية بومبيو التي تلقي بظلال من الشك على الانتقال السلمي إلى الإدارة المقبلة بأقوى العبارات وأكثرها وضوحا، هذا ليس مجرد تسييس خبيث، إنه يهاجم أسس الديمقراطية نفسها".

وهاجم الأكاديمي ياشا مونك وسائل الإعلام لتغطيتها التصريحات واصفا إياها بالمزاح في وقت غير مناسب فقال "لم أتصفح تويتر طوال اليوم وشاهدت هذا الفيديو للتو. بصراحة، أشعر بالغضب حيال تغطية وسائل الإعلام لتصريحه. من الواضح أن بومبيو يمزح في الجملة الأولى. هل المزاح مناسب الآن؟ لا. هل ينفّذ فعلا أوامر ترامب هنا؟ على العكس تماما".

في حين قلل عضو الكونغرس تيد ليو من التصريحات واصفا الوزير بالمغيّب عن الواقع فكتب "لاحِظ أن بومبيو هو الشخص نفسه الذي رفض أن يقول إن فيروس كورونا لم يكن خدعة في 6 مناسبات. لقد ظل بومبيو بعيدا عن الواقع مدة طويلة وكل ما يقوله يجب أن لا يؤخذ على محمل الجد".