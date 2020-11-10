لقاح فايزر يتصدر المنصات.. تفاؤل بين المغردين وتجاذب بين السياسيين

تصدر وسم لقاح فايزر قوائم التداول العالمية، وبرز على قوائم الأكثر تداولا في مختلف دول العالم، لكنه يشهد انقساما حادا بين من يرى في هذا اللقاح بصيص أمل، وبين من يحذر منه بسبب العجلة في إنتاجه.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/10) الجدل المتعلق بتوقيت الإعلان عن اللقاح وعلاقته بالانتخابات الأميركية، وقد أثبت فاعليته بنسبة 90% بحسب ما أعلنت شركة فايزر الأميركية، والذي تعمل على إنتاجه مع شركة بيونتك الألمانية.

ويرى سليم الدليمي أن وقت الإعلان دليل على مؤامرة تتعلق بالانتخابات الرئاسية الأميركية، فكتب "بصراحة ترامب لم يكذب، هو من أعلن أن لقاح كورونا سيكون جاهزًا نهاية هذا العام، وقد آبرّ بوعده، وعلى ما يبدو أن شركة تطوير اللقاح الأميركية "فايزر" ومعها الشركة الألمانية تعمدت تأخيره لحين انتهاء التصويت بالانتخابات لتهيئة الأرضية لبايدن للفوز، ومساعدته على ادعاءه بالانتصار على الفيروس".

ومن جانبه سخر خالد عبيد ممن يصفوا إعلان اللقاح بالمؤامرة فقال "بيتكلموا عن المؤامرة في تأخر إعلان شركة فايزر بالنتائج الايجابية للقاح حتى الإعلان عنها بعد الانتخابات الأميركية. حاولوا تقرؤوا الموضوع قبل الحديث عنه وحاولوا عدم استخدام المؤامرة والكلام بدون أدلة من فضلكم، شركة فايزر ليس لها دخل ببرنامج الحكومة الأميركية ولا تعمل معها".

ويعتقد المغرد بدر البلوي أن الأسواق ستشهد استقرارا فور اعتماد اللقاح رسميا، فغرد "يبدو أن إعلان فايزر وبيونتك عن لقاح كوفيد-19 غير مسار الأسواق بالكامل، ما يحدث اليوم هو عكس ما بدأ به فيروس كورونا، التفاؤل لا يزال في بدايته وقد نشهد المزيد من التفاؤل في حال اعتماده رسميا".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فايزر وإدارة الغذاء والدواء قاما بتأخير إعلانهما عن النتائج المبشرة للقاح لأسباب سياسية، فكتب "كما قلت منذ فترة طويلة، فإن شركة فايزر والآخرين سيعلنون عن اللقاح بعد الانتخابات، لأنهم لم يمتلكوا الشجاعة للإعلان عنها قبل الانتخابات، كما كان ينبغي على إدارة الغذاء والدواء أن تعلن عن اللقاح في وقت سابق، ليس لأغراض سياسية، ولكن لإنقاذ الأرواح!"

واتهم في تغريدة أخرى إدارة الغذاء والدواء والحزب الديمقراطي بتأخير الإعلان عن اللقاح لأسباب سياسية فقال "لم ترغب إدارة الغذاء والدواء والديمقراطيون في أن أحصل على فوز سياسي بسبب اللقاح قبل الانتخابات، لذا تم الإعلان عنه بعد 5 أيام كما توقعت أن يحدث!".

في المقابل، نشر الحساب الرسمي لفريق الانتقال الرئاسي لحملة جو بايدن بياناً عن الرئيس المنتخب هنأ فيه الفريق الذي توصل إلى هذا اللقاح، وشدد على أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية ما وصفها بالمعركة ضد فيروس كورونا، وحث على الالتزام بارتداء الكمامات والتقيد بإجراءات السلامة.