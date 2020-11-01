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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

أنصار ترامب يحيطون بحافلة حملة بايدن ومعارضوه يغردون عبر وسم "إرهاب ترامب"

من أكثر المقاطع انتشارا على المنصات الأميركية الفيديو الذي يظهر فيه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مسجلا 3 نقاط في السلة بعد مشاركته في تجمع انتخابي للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتابعت "نشرتكم" (2020/11/1) أيضا حادثة مضايقة أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حافلةَ خصمه الديمقراطي جو بايدن الانتخابية أثناء مرورها في تكساس، حيث أعاد الرئيس الأميركي نشر المقطع قائلا إنه يحب تكساس، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات ضده.

وبعد إعادة الرئيس الأميركي نشر المقطع، تصدر وسم (هاشتاغ) "إرهاب ترامب" قوائم الأكثر تداولا الأميركية، وعبّر من خلاله النشطاء عن غضبهم من تصرفات الرئيس الأميركي التي وصفوها بالمحرضة على العنف، مشددين على أن من واجبه إدانة مثل هذه التصرفات بدل التشجيع عليها.

في المقابل دافع أنصار ترامب عن نشر الرئيس الأميركي للمقطع، مشيرين إلى أن لترامب حق التعبير عن حبه لأنصاره من دون أن يتم تحميله ما يقوم به البعض منهم.

ومن ضمن التفاعلات حول الموضوع، قات الناشطة جوري مايكا "مؤيدو ترمب: نحن لا نقوم بأعمال شغب أو نهب، بدلا من ذلك نقوم بدهس المتظاهرين بشاحناتنا، ونقتل ونطلق النار على الأشخاص الذين نختلف معهم، ونضع خططا تفصيلية لاختطاف وقتل المسؤولين الحكوميين ومحاولة التسبب في حوادث لمعارضينا السياسيين على الطريق السريع، نحن مسالمون جدا".

كما عبّرت المغردة بيتي هيفمايستر عن استغرابها من تشجيع ترامب لمثل هذه الحادثة، وكتبت "لم أتخيل مطلقًا في حياتي أنني سأرى رئيسًا يشجع على العنف ضد إخواننا الأميركيين، أمر لا يصدق، غير معقول، مجنون!".

في المقابل، كتب الإعلامي كارمن سابيا: الأشخاص الذين يدافعون عن البلطجية الذين يحرقون المباني وينهبون المدن، يغردون عبر وسم "إرهاب ترامب".

وقال مارك ماندو "الإرهابيون هم أنتيفا ونشطاء حياة السود مهمة المجرمون. إنهم إرهابيو الحزب الديمقراطي الأميركي ويحرقون المدن".

1/11/2020
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