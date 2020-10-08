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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بين السخرية والرسائل المبطنة.. ذبابة حطت على رأس بنس وسرقت أضواء المناظرة الأميركية

أثار وسم (هاشتاغ) مناظرة نائبي الرئيس جدلا كبيرا على المنصات الأميركية والعالمية، وسط ملايين التفاعلات مع الحدث.

"نشرتكم" (2020/10/8) تابعت الجدل الحاد عبر الوسم بين مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس الذين وصفوا أداء بنس بالهادئ والرصين، وبين مؤيدي المرشح الديمقراطي جو بايدن والسيناتورة كمالا هاريس مرشحته لمنصب نائب الرئيس الذين انتقدوا مقاطعة بنس المستمرة لهاريس ووصفوها بالذكورية المبطنة، على حد تعبيرهم.

ومن النشطاء من تحدث عن ملف كورونا أو الاقتصاد أو الأمن القومي، لكن الجدل الأكبر كان من نصيب ذبابة حطّت على رأس مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أثناء المناظرة، لتصبح حديث رواد المنصات الأميركية. فبين السخرية والرسائل المبطنة، تداول الناشطون مقطع الذبابة بكثافة.
ورأى مراقبون ومحللون من جهتهم أن الذبابة "سرقت الأضواء" من نائب الرئيس الأميركي الذي يعوِّل عليه الجمهوريون لإنعاش حملة ترامب التي تأثرت بإصابته بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي.

حتى المرشح الديمقراطي جو بايدن غرّد بشأن الذبابة، وقال "ساعد حملتنا كي تطير، وتبرع بـ5 دولارات!"، وأرفق مع تغريدته صورة له وهو يحمل مضربا لقتل الذباب.

وبعد التفاعل الكثيف مع تغريدته، سارعت حملة المرشح الديمقراطي لعرض مضرب لقتل الذباب على موقعها بقيمة 10 دولارات، لتبيع الحملة الكمية المعروضة من المضرب الذي كتبت عليه عبارة "الحقيقة، لا الذباب" خلال دقائق من طرحها.

ومن التفاعلات مع مناظرة أمس، تغريدة عضو مجلس النواب كيفن مكارثي الذي قال "كما أخبرتني ابنتي بعد مشاهدة مناظرة الليلة الماضية: كادت كامالا هاريس أن تجعل هيلاري كلينتون محبوبة".

وقالت الإعلامية لورا إنغروم "يُظهر رفض كامالا هاريس الإجابة على سؤال بنس إلى جانب عدم رغبة جو بايدن في التعليق على زيادة عدد القضاة في المحكمة العليا، أن الديمقراطيين أصبحوا حزبًا من المتطرفين ولخدمة المتطرفين".

8/10/2020
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