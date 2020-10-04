ضرب فأوجع.. براءة النفيسي من الإساءة للإمارات تقسّم رواد مواقع التواصل

برأت محكمة الجنايات في الكويت اليوم النائب السابق والأكاديمي عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة للإمارات.

وكانت محاكمة النفيسي أعقبت تقديم وزارة الخارجية الكويتية شكوى ضده طالبت من خلالها بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة إثر تغريدة له عبر حسابه في تويتر.

وقد لقي قرار المحكمة صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المغردين بين مؤيد للقرار ومنتقد له، ومن ضمن التغريدات التي رصدتها "نشرتكم" (2020/10/4) تغريدة عادل عبد الهادي محامي الأكاديمي عبد الله النفيسي التي أعلن فيها الحكم ببراءة موكله، قائلا "أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي الميموني حكمها الأول اليوم باسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببراءة موكلنا الدكتور عبد الله النفيسي من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الإمارات".

وتأييدا لحكم البراءة الذي صدر بحق النفيسي، علق الناشط عبد الوهاب جمال بالقول "مبروك الحكم، حيثيات الحكم تنتصر لحرية الرأي والتعبير ورقابة المجتمع".

في المقابل، دافع الناشط سمير دشتي على ضرورة احترام حرية الآخر عند التعبير عن الآراء الشخصية، وكتب "برأيي الشخصي، وإن انتصر القضاء للأخ عبد الله النفيسي، لكن حرية التعبير تقف عند تجريح الآخرين، علاقة الكويت بالإمارات والدول أكبر من رأي شخصي عابر، حافظوا على علاقات امتدت منذ قرون".

أما الناشط أحمد الغامدي فتساءل عن مبرر محاكمة النفيسي بالذات، في الوقت الذي تصدر فيه إساءات من أطراف أخرى ولكن لا يتم التعامل معها بالشدة نفسها، وكتب "بعد محاكمة من محكمة جنايات الكويت، صدر اليوم الحكم ببراءة الدكتور عبد الله النفيسي من تهمة الإساءة،

والسؤال الآن لماذا لا يوجد محكمة في دولة التسامح ودولة دوريات السعادة تحاكم حمد المزروعي على الإساءات المتكررة الصادرة منه؟ أم كلام الدكتور النفيسي ذكر الواقع، فضرب فأوجع؟".