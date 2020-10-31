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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

تعاطف دولي على المنصات مع ضحايا زلزال إزمير ودعوات لمساعدات دولية

تصدّر هاشتاغ "إزمير" منصات التواصل العالمية، وذلك بفعل التعاطف الذي أبداه النشطاء -على منصات التواصل الاجتماعي وباللغات كافة- مع تركيا والشعب التركي بعد الهزّة الأرضية التي ضربت مدينة إزمير.

وشارك كثير من السياسيين حول العالم في التفاعل مع هذا الهاشتاغ، كما شهدت "هاشتاغات" أخرى دعوات دولية لإرسال كل المساعدات الممكنة إلى المدينة وسكانها.

وتداول النشطاء مقاطع متعلقة بالزلزال، وكان من أبرزها مقطع لأحد مشاهير مواقع بثّ الألعاب الإلكترونية وهو يهرب لحظة وقوع الزلزال، كما احتفت منصات بشكل كبير بمقطع يُظهر إنقاذ فرق الدفاع المدني التركية سيدة كانت عالقة تحت الأنقاض 17 ساعة.
ولم تقتصر عمليات الإنقاذ على البشر، إذ اجتاح المنصات العالمية مقطع يظهر لحظة إنقاذ قطّة من تحت ركام أحد المباني.

ومن بين التغريدات بهذا الشأن رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/10/31) تغريدة للناشط عمار عمار كتب فيها "كل التضامن مع تركيا في السرّاء والضرّاء، يا رب ارحم موتاهم واشف مرضاهم، يا رب يسّر عليهم ولا تعسّر".

وبدوره غرّد السياسي العراقي طارق الهاشمي قائلا "خالص التعازي والمواساة للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان، وللشعب التركي الشقيق على ضحايا زلزال إزمير، ندعو الله أن يحفط تركيا بلدا آمنا، ويرزق أهلها من الثمرات والنعم وكافة بلاد المسلمين..اللهم آمين".

في حين كتب الناشط خالد "اللهم كن لإخواننا في إزمير، ارحم موتاهم واشف مصابهم، اللهم عوضهم خيرا مما كان لهم".

31/10/2020
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