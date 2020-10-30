كيف يحاول المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية استمالة الناخبين على منصات التواصل؟

تفاعل رواد منصات التواصل مع مقطع نشره المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن عبر حساباته المختلفة، ويظهر فيه وهو يقرأ تعليقات الجمهور على حسابه في موقع إنستغرام.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/30) انقسام المغردين في أميركا حول مقطع بايدن بين من أثنى عليه ووصفه بالمتواضع، وبين من رأى أن المقطع لعبة سياسية يحاول من خلالها استعطاف الناخبين قبل الانتخابات.

في المقابل، لا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدور في فلك الاقتصاد بعد الإعلان عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي، ففي تغريدة نشرها اليوم قال ترامب "الناتج المحلي الإجمالي 33.1% -يقصد زيادته بهذه النسبة- الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة، إذا تم انتخابي فستكون السنة المقبلة أفضل سنة تمر علينا على الإطلاق".

وكانت منصة فيسبوك قد حظرت إعلانا للمرشح الديمقراطي جو بايدن عن طريق الخطأ، وأعلنت المنصة سابقا عن وقف نشر الإعلانات السياسية قبل أسبوع من الانتخابات الأميركية، إلا أنها حظرت إعلانات تم تقديمها من قبل الحملة قبل موعد دخول قرار المنصة حيز التنفيذ.

وعادت منصة فيسبوك للتراجع عن قرار الحظر، وقدمت اعتذارها عما واصفته بالخطأ التقني.