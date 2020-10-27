"حياة السود مهمة".. تفاعل بالمنصات الأميركية احتجاجا على قتل الشرطة رجلا من أصول أفريقية

هزّت واقعة مقتل رجل أميركي من أصول أفريقية على يد الشرطة في فيلادلفيا المنصات الأميركية، وتصدّر وسم "والتر والاس جونيور" قائمة التداول على تويتر، وعبّر خلاله نشطاء عن استيائهم من مقتل رجل أسود مجددا.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/10/27) مطالبة المغردين بإيقاف تمويل الشرطة، وسنّ قوانين تفرض المساواة بين الأعراق، وتداولوا فيديو للواقعة يظهر مواجهة بين الشرطة ووالتر والاس الذي يبلغ من العمر 27 عاما، قبل أن تقوم عناصر الشرطة بإطلاق النار عليه أمام والدته، عندما رفض إلقاء سكين كانت بحوزته.

وقال رواد منصات التواصل إن والاس كان يعاني من أزمة نفسية، ولم يراعِ رجال الشرطة ذلك في معاملتهم له. وقارنوا هذه المعاملة بمقطع آخر يظهر توجّه مواطن أميركي بسكين نحو رجال الشرطة، لكنهم لم يواجهوه بسلاح بل تراجعوا إلى الخلف.

وأشعلت وفاة والاس احتجاجات في شوارع الجزء الغربي من مدينة فيلادلفيا، وأفادت وسائل إعلام أميركية باعتقال أكثر من 30 شخصا وإصابة أكثر من 30 ضابط شرطة، إثر اندلاع مواجهات ليلية في المدينة بين المحتجين ورجال الأمن خلال المظاهرات المنادية "حياة السود مهمة".

ودعت الكاتبة أكيلا ليسي إلى ضرورة التعامل مع المرضى النفسيين بعيدا عن الإعدام، فقالت "أطلقت شرطة فيلادلفيا النار على والتر والاس 10 مرات أمام والدته، بعد أن حاولت تهدئة الموقف. كان عمره 27 سنة. لا ينبغي أن يكون الإعدام عقوبة لمن يعاني من مرض نفسي".

بينما طالبت الكاتبة توني تون بتعليم الشرطة طرق التعامل مع المرضى النفسيين، فكتبت "الشرطة الأميركية سعيدة للغاية. لقد شاهدت للتو فيديو مقتل والتر والاس ولا أفهم لماذا ملؤوا جسده بالرصاص. تتعامل الشرطة البريطانية مع جرائم السكاكين في كثير من الأحيان، وتنجح في نزع السلاح دون الحاجة لاستخدام المسدس. لماذا يتم تدريب الشرطة الأميركية على القتل بلا داع؟".

وأكد الناشط تود هاغوبيان على ضرورة استنفاد الشرطة كل خياراتها غير المميتة قبل إطلاق الرصاص، فقال "من حق الشرطة أن تكون قادرة على حماية نفسها، ولكنها تحتاج إلى المزيد من التدريب على التعامل مع الأمراض النفسية واستنفاد الخيارات غير المميتة أولا".

وترى أليسا روز أن من الصعب تعليم الأطفال السود أهمية الصحة النفسية، فغرّدت "كيف سنعلم الأطفال السود أن الصحة النفسية للسود مهمة، وأن يطلبوا المساعدة، في الوقت الذي قتلت فيه الشرطة والتر والاس بسبب معاناته من أزمة نفسية؟!".

في المقابل أكد المذيع الأميركي لاري إيلدر أن الكاميرات وثقت كل شيء حين حمل والاس السكين على رجال الشرطة، فقال "اندلعت احتجاجات في فيلادلفيا بعد أن أطلقت الشرطة النار وقتلت مشتبها به أسود. لا يهم أن المشتبه به كان يحمل سكينا وقاوم الأوامر المتكررة بإلقائها، ولا يهم أن كل شيء وثق بالكاميرا، ولا يهم أن رئيس قسم شرطة فيلاديلفيا سيدة سوداء".