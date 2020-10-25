لن أعود إلى هنا دون أبي.. محمدوف يسجد باكيا والده ويعلن اعتزاله الفنون القتالية

برز هاشتاغ حبيب نور محمدوف بمختلف اللغات على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراة النجم الروسي الذي أعلن اعتزاله بعد فوزه فيها.

"نشرتكم" (2020/10/25) تابعت انهيار بطل العالم للوزن الثقيل باكيا بعد مباراته، لينهض بعدها ويعلن اعتزاله بعد وفاة والده ومدربه عبد المناف نور محمدوف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 57عاما.

وشهد الهاشتاغ إشادة نجوم الفنون القتالية المختلطة والرياضة حول العالم بمسيرة حبيب التي وصفوها بالتاريخية، كما ودّع ناشطون من محبي الرياضة اللاعب الذي وصفوه بالظاهرة الرياضية النادرة.

"لن أعود إلى هنا دون أبي"، بهذه الكلمات أعلن البطل الذي لم يهزم خلال مسيرته اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة. أما رئيس المنظمة دانا وايت، فكان قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أن حبيب حضر إلى النزال بقدم مكسورة، واصفا إياه بواحد من أقوى البشر على وجه الكوكب.

وقد تفاعل مئات الآلاف من المغردين عبر هاشتاغات حبيب نور محمدوف بمختلف اللغات، ومن بينهم الناشط نواف حصوة الذي عبر عن إعجابه بالنصيحة التي قدمها محمدوف وكتب "اعتزال وأعظم نصيحة.. كن قريبا من والديك لأنك لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث غدا، ولد ليكون بطلا.. وداعا يا أسطورة".

بدوره، أشاد المغرد فرحان الذعذاع بالأخلاق العالية التي يتمتع بها محمدوف، وكتب "مقاتل عظيم بأخلاق عظيمة، عندما انتصر انكبّ باكيا متذكرا والده الذي توفي قبل أشهر وكان مدربا له، ثم سجد لله شاكرا".

وعن ارتباط اسم محمدوف بتعاليم الدين الإسلامي قال الإعلامي سي جاي ويرليمان "في يومنا هذا، ربما لا يمثل أي رياضي آخر مُثُل التقوى الإسلامية، والتواضع، وإتقان الحرفة أكثر من أسطورة فنون القتال المختلطة حبيب (النسر) نور محمدوف".

في حين كتب الصحفي الرياضي سكيب بايليس "عندما يقول المصارعون إنهم سيتقاعدون، علّمنا التاريخ ألا نأخذهم على محمل الجد، لكن حبيب مقطوع من قماش مختلف كما يقول المثل، أو فولاذ في حالته، قوته الداخلية أقوى حتى من قوته الخارجية. من الصعب عدم تصديقه إذا كان الأمر كذلك، يا له من بطل! تحية".