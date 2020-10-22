البث الحي
01:00

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

رفضا للتطبيع.. حملة لخفض تقييم تطبيق "طيران الاتحاد" وغوغل تتراجع

تابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/10/22) الحملة المطالبة بخفض تقييم تطبيق "طيران الاتحاد" التابع لدولة الإمارات على متاجر التطبيقات.

وبعد يومين من إطلاق حملة لخفض تقييم تطبيق "طيران الاتحاد" على متاجر التطبيقات، قال حساب "مش هيك" على تويتر الذي أطلق الحملة، إن شركة طيران الاتحاد تواصلت مع شركة غوغل وطلبت منها حذف التقييمات التي أضيفت للتطبيق خلال الحملة الأخيرة.

وقال حساب "مش هيك" -الذي يُعرّف عن نفسه بأنه حساب فلسطيني سياسي ساخر- إن غوغل استجابت لذلك، مما رفع التقييم إلى 4.4 بعد أن كان قد وصل إلى 1.5 أمس بعد حملة التقييمات المنخفضة.

وأعاد حساب "مش هيك" تفعيل الحملة على تقييمات تطبيق "طيران الاتحاد"، وقال في تغريدة "شباب الحملة هالمرة رح تكون أقوى من السابق ورح نوجعهم أكثر، واللي ما شارك بالتقييم بالحملة الأولى لازم يشارك الآن.. ادخلوا على تطبيق طيران الاتحاد (Etihad Airways) على غوغل بلاي وحطو نجمة واحدة واكتبو طيران سيئ وخدمة سيئة واللي بعرف إنجليزي يكون أفضل يكتب بالإنجليزي".

وجاءت حملة المطالبة بخفض تقييم تطبيق طيران الاتحاد على خلفية إعلان الشركة تسيير أول رحلة ركاب من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي (الإمارات) إلى إسرائيل، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

22/10/2020
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد- المشهد المصري.. انتخابات بلا معارضة

(الجزيرة)

الحصاد الأول- الرسوم المسيئة للرسول تجدد التوتر بين أردوغان وماكرون

(الجزيرة)

نافذة واشنطن- مكتب نائب الرئيس الأميركي يعلن إصابة كبير موظفيه

(الجزيرة)

الحصاد-الأزمة اليمنية.. تقاسم الوزارات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم

لن أعود إلى هنا دون أبي.. محمدوف يسجد باكيا والده ويعلن اعتزاله الفنون القتالية

(الجزيرة)
06:58

نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء.. نشطاء يستذكرون كلمات مرسي ويؤكدون: إلا رسول الله يا فرنسا

(الجزيرة)
11:01

بعد اتهام ماكرون بتعمد الإساءة لسيدنا محمد.. "مقاطعة المنتجات الفرنسية" تشعل منصات التواصل

09:06

بعد استهداف حساب معارض إماراتي.. حملة على منصات التواصل لنقل مكتب تويتر من دبي

(الجزيرة)
02:20
شاهد المزيد