رفضا للتطبيع.. حملة لخفض تقييم تطبيق "طيران الاتحاد" وغوغل تتراجع

تابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/10/22) الحملة المطالبة بخفض تقييم تطبيق "طيران الاتحاد" التابع لدولة الإمارات على متاجر التطبيقات.

وبعد يومين من إطلاق حملة لخفض تقييم تطبيق "طيران الاتحاد" على متاجر التطبيقات، قال حساب "مش هيك" على تويتر الذي أطلق الحملة، إن شركة طيران الاتحاد تواصلت مع شركة غوغل وطلبت منها حذف التقييمات التي أضيفت للتطبيق خلال الحملة الأخيرة.

وقال حساب "مش هيك" -الذي يُعرّف عن نفسه بأنه حساب فلسطيني سياسي ساخر- إن غوغل استجابت لذلك، مما رفع التقييم إلى 4.4 بعد أن كان قد وصل إلى 1.5 أمس بعد حملة التقييمات المنخفضة.

وأعاد حساب "مش هيك" تفعيل الحملة على تقييمات تطبيق "طيران الاتحاد"، وقال في تغريدة "شباب الحملة هالمرة رح تكون أقوى من السابق ورح نوجعهم أكثر، واللي ما شارك بالتقييم بالحملة الأولى لازم يشارك الآن.. ادخلوا على تطبيق طيران الاتحاد (Etihad Airways) على غوغل بلاي وحطو نجمة واحدة واكتبو طيران سيئ وخدمة سيئة واللي بعرف إنجليزي يكون أفضل يكتب بالإنجليزي".

وجاءت حملة المطالبة بخفض تقييم تطبيق طيران الاتحاد على خلفية إعلان الشركة تسيير أول رحلة ركاب من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي (الإمارات) إلى إسرائيل، وذلك بعد توقيع اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.