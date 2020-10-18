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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

لعدم نظافة الشباك.. موجة غضب بعد طرد محافظ الدقهلية مديرة مدرسة

تحولت زيارة لمحافظ الدقهلية (شمال القاهرة) لإحدى المدارس لتفقد الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا إلى ما وصفه الناشطون بإهانات لمعلمي المدرسة.

"نشرتكم" (2020/10/18) تابعت هذه القضية، خاصة بعد طرد المحافظ مديرة المدرسة، التي اشتكت من عدم توفر العدد الكافي من العمال للقيام بأعمال تنظيف المدرسة وإجراء إصلاحات فيها، حيث دعاهم المحافظ إلى تنظيفها بأنفسهم.

وأثار تصرف محافظ الدقهلية استياء بالغا في منصات التواصل المصرية، ورفض النشطاء تصرف المحافظ، حيث كتب الناشط أحمد بهاء الدين، الذي وصف تصرف المحافظ "بالفاشل"، في تغريدة له: "السيد محافظ الدقهلية بيمثل المسؤولين الفشلة اللي بيستخدموا سلطتهم الواهية فقط على الفئات الأضعف. هل سيادة المحافظ لو لقى ملاحظة ما في أحد المشروعات اللي المحافظة تمتلكها والجيش بينفذها كمقاول، يقدر يعمل نفس الحركة دي بالضبط كده مع الضابط المسئول عن المشروع ويقوله أنت فاشل؟"

كما عبر الكاتب سامح عسكر عن غضبه من محافظ الدقهلية، الذي أهان مديرة المدرسة وعزلها، متسائلا عن صلاحيات المحافظ، وهل من حقه عزل مديرة المدرسة بسبب عدم نظافة الشباك، وغرد قائلا: "في محافظة الدقهلية بمصر، أهان المحافظ مديرة مدرسة لعدم نظافة شباك، وعزلها أمام الموظفين. والسؤال: هل يجوز لمحافظ عزل مديرة مدرسة؟ أليست هذه السلطة لوزير التربية والتعليم؟ وهل عدم نظافة شباك تهمة تستوجب العزل؟ وهل يحق لمحافظ أدبيا عزل مرؤوسيه أمام زملائهم حتى بدون مجلس تحقيق؟"

أما الناشط محمد همام فعلق على الموضوع بأنه كان من الأولى أن يحرص المحافظ على نظافة الشوارع التي يرأسها، وقال: "محافظ الدقهلية بمصر طلب من السيدة الفاضلة مديرة المدرسة أن تخلع (بنفسها) الشباك لتنظفه كون المدرسة تحت رئاستها. من باب أولى أن يجمع تلك القمامة (بنفسه) من شوارع المحافظة التي يرأسها".

18/10/2020
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