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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

كوهين يحتفي بالمزروعي في إسرائيل..ومغردون: أنت لست صاحب البيت

عبر حسابه في تويتر، أعلن المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي -المعروف بقربه من ولي عهد أبوظبي- وصوله إلى تل أبيب من خلال تغريدة اكتفى فيها بكتابة اسم المدينة.

"نشرتكم" (2020/10/17) تابعت تغريدة المزروعي التي أثارت جدلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل، خاصة بعد نشره صورة من مطار بن غوريون تُظهر طائرة إسرائيلية في الخلفية.

من جهته، رحّب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بالمزروعي في تغريدة قال فيها "حمد المزروعي في مطار دافيد بن غوريون الآن.. مرحبا ألف بلهجة أهل نجران، ومرحبا الساع بلهجة أهل العين".

وتعبيرا عن رفض ترحيب الصحفي كوهين بالمرزوعي في بيت لا يملكه، قال أحد الناشطين في تغريدة له "أولا مرحبا ألف هي لهجة أهل أبها وليست لهجة أهل نجران، وأنت ترحب في بيت ما هو بيتك!.. هو بيت أهل الأرض الحقيقيين وهم الفلسطينيون، يعني سروق وترحب بالسرقة!".

وفي السياق ذاته، عبر الناشط علي العمان عن استغرابه من الانسياق وراء تيار التطبيع مع إسرائيل، وكتب في تغريدة له "كنت أتساءل دائما كيف للناس أن تتبع المسيح الدجال، وقد حذّرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن صفاته وألاعيبه الواضحة، ولكن لم أعد أستغرب الآن عندما أرى كيف تتبع الناس ملوكها ورؤساءها بهذه الطريقة".

في المقابل، ذهبت الناشطة فاطمة إلى أن إساءة العرب للشعب الإماراتي تجعلهم يتشبثون أكثر بقراراتهم ويحترمون إسرائيل بدل العرب الذين يواجهونهم بالسب والشتم، وقالت "شتائم بعض العرب لنا هي التي أجبرتنا على أن نحترم ونقدر الإسرائيليين الذين ما سمعنا منهم سبا أو شتما طوال حياتنا، وفي المقابل كل من وقفنا معه من العرب اليوم يشتمنا، وكلما زادت الإساءة لنا أحببنا الشعب الإسرائيلي".

17/10/2020
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